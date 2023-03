Скандал у Twitter: Ілон Маск публічно висміяв співробітника з інвалідністю

Twitter винен гроші ісландському дизайнеру Харальдуру Торлейфссону, якого Ілон Маск висміяв та звільнив з роботи

Американський мільярдер та власник компанії Twitter Ілон Маск публічно висміяв ісландського дизайнера Харальдура Торлейфссона, який має інвалідність та якому Twitter винен гроші, а потім вибачився. Про це повідомляє CNN.

«Дорогий Ілоне Маску, дев’ять днів тому я раптово втратив доступ до робочих програм, як і 200 інших співробітників, яких скоротили. У відділі кадрів не можуть підтвердити, чи мене також звільнили. Ви не відповідаєте на листи. Можливо, якщо багато людей ретвітнуть мій допис, ви зможете відповісти мені тут?» – написав Торлейфссон у Twitter.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? March 6, 2023

У відповідь мільярдер запитав, яку саме роботу виконував дизайнер, поставивши під сумніви його компетенцію. Крім того, повідомлення супроводжувалися жартами про те, як підлеглі виправдовуються перед керівництвом.

- Level up from what design to what? Pics or it didn’t happen.

- We haven’t hired design roles in 4 months

- What changes did you make to help with the youths? — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Згодом Торлейфссон отримав офіційного листа від Twitter про звільнення. Тому, він поцікавився, чи отримає він компенсацію у повному обсязі після того, як Торлейфссон продав Twitter власне креативне агентство Ueno у 2021 році. У такий спосіб, вартість компанії йому мали виплатити у вигляді зарплати. Згодом Маск перестав відповідати на дописи.

На суперечку звернув увагу один із колишніх менеджерів Twitter, що змусило Ілона почати відповідати жорсткіше. Він заявив, що дизайнер нібито не працював, а виправдовував це інвалідністю.

Річ у тім, що у Торлейфссона була м’язова дистрофія, дегенеративне захворювання, яке, за його словами, привело його в інвалідне крісло понад 20 років тому.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm.



Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

«Я не можу виконувати ручну роботу протягом тривалого періоду часу, щоб мої руки не почали судомити. Однак я можу писати годину чи дві за раз. У Twitter 1.0 це не було проблемою, оскільки я був старшим директором, і моя робота здебільшого полягала в тому, щоб допомагати командам рухатися вперед, давати їм стратегічні та тактичні поради», – написав співробітник.

Ситуація закінчилася нещодавніми вибаченнями Ілона Маска, який сказав що поспілкувався з Торлейфссоном телефоном та запропонував залишитися у Twitter.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Маск публічно знущається з співробітників Twitter. Зокрема, він сварився з колишніми керівниками Twitter та звільняв співробітників, які критикували його.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск оскандалився заявою про Революцію Гідності. Він назвав Майдан «переворотом», повторивши російські наративи. Михайло Подоляк гостро відповів йому.