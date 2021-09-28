Українців привчають до життя в інтернеті. Google створив спеціальний сайт

Світовий ІТ-гігант Google запустив в Україні новий сайт – Google Families. На ньому зібрані поради батькам, як безпечно використовувати інтернет та новітні технології

В Україні представили новий сайт – Google Families. На сайті зібрані поради, як безпечно користуватися інтернетом та новітніми технологіями. Також Google зібрав посилання на корисні ресурси, які допомагають навчатися та розважатися онлайн.

«Останнім часом батьки були змушені швидко адаптуватися, коли школи, дитячі садки та літні табори закрилися на карантин. Майже одразу багато дітей звернулися до онлайн-сервісів для навчання та розваг. Бути батьками в наш час – це виховувати перше покоління дітей, яке росте в оточенні технологій, коли технології скрізь – у школі, удома, навіть у кишені», – йдеться у повідомленні Google.

Сайт складається з декількох розділів:

«Батьківський контроль» – тут зібрані інструменти, що допоможуть батькам встановити для дитини правила користування цифровим контентом;

«Розваги для всієї сім’ї» – дозволяє дізнатися, як за допомогою технологій можна навчатися й розважатися разом із сім’єю, тут зібрані корисні ресурси, які допоможуть пізнавати світ, навчитися програмувати, розвинути творчі здібності або знайти корисні додатки;

«Інструменти для навчання» присвячений інструментам, додаткам й платформам, які можуть стати в пригоді як у класі, так і під час дистанційного навчання.

Також на сайті є посилання на корисні додатки для дітей та їх батьків. Наприклад, додаток Family Link дозволяє встановлювати правила, які допомагатимуть дітям розумно розподіляти час між навчанням, іграми й технологіями.

За допомогою Family Link батьки можуть створювати контрольовані облікові записи для своїх дітей, налаштувати час використання пристрою, керувати контентом, який переглядає дитина, і навіть стежити за її місцезнаходженням, якщо дитина має смартфон.

На сайті також зібрано добірку різноманітних продуктів, які допоможуть батькам захистити дитину в інтернеті, знаходити якісний контент і багато іншого, зокрема Google Планета Земля, Google Arts & Culture, додатки, схвалені викладачами, в Google Play або Google for Education.