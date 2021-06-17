Без борщу: названо найпопулярніші кулінарні запити українців

Google назвав топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців

Пандемія внесла коригування в різні сфери повсякденного життя — багато хто перейшов на віддалений режим роботи або навчання і став більше часу проводити вдома ‒ відповідно більше часу приділяти приготуванню їжі. Це показує і статистика Google Пошуку в Україні ‒ так, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом «рецепт» зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

Які ж рецепти найчастіше шукали українські користувачі в Google за останній рік? Найпопулярнішим рецептом за останні 12 місяців став рецепт сирників. Також, за даними пошукового сервісу, серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.

А ось борщу, який раніше довів Google до скандалу, в списку не виявилося.

Топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців

Сирники Млинці Солянка Шарлотка Лазанья Шуба Піца Паска Плов Панкейки

Крім того, в категорії «Салати» найбільш затребуваним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату «Цезар». Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ «Наполеон». Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.

Джерело: ITC.ua