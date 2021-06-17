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    Без борщу: названо найпопулярніші кулінарні запити українців

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    Сирники - найпопулярніша страва в українському сегменті інтернету - Без борщу: названо найпопулярніші кулінарні запити українців
    Сирники - найпопулярніша страва в українському сегменті інтернету
    Фото з відритих джерел

    Google назвав топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців

    Пандемія внесла коригування в різні сфери повсякденного життя — багато хто перейшов на віддалений режим роботи або навчання і став більше часу проводити вдома ‒ відповідно більше часу приділяти приготуванню їжі. Це показує і статистика Google Пошуку в Україні ‒ так, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом «рецепт» зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

    Які ж рецепти найчастіше шукали українські користувачі в Google за останній рік? Найпопулярнішим рецептом за останні 12 місяців став рецепт сирників. Також, за даними пошукового сервісу, серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.

    А ось борщу, який раніше довів Google до скандалу, в списку не виявилося.

    Топ-10 кулінарних запитів українців за останні 12 місяців

    1. Сирники
    2. Млинці
    3. Солянка
    4. Шарлотка
    5. Лазанья
    6. Шуба
    7. Піца
    8. Паска
    9. Плов
    10. Панкейки

    Крім того, в категорії «Салати» найбільш затребуваним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату «Цезар». Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ «Наполеон». Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю Маргарита.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Google
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    Без борщу: названо найпопулярніші кулінарні запити українців