Черговий скандал з Google: компанію звинуватили у маніпуляціях результатами пошуку

Власник британського видання Daily Mail стверджує, що Google «карає» тих, хто купує мало реклами

Google «карає» тих, хто купує мало реклами – з таким обвинуваченням до суду звернувся власник британського видання Daily Mail, повідомляє американське видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

З відповідним позовом британець звернувся до Федерального суду Мангеттена. Як приклад антиконкурентної діяльності Google представник Daily Mail наводить невиправдано низькі позиції в пошуковій видачі новин видання про британську королівську сім'ю у 2021 році.

Позивач вважає, що Google зв'язала свої пошукову систему і рекламну платформу, щоб чинити тиск на видавців, зловживаючи своїм ринковим становищем.

Видання WSJ зазначає, що керівники видавництв нерідко в приватному порядку скаржаться на домінування Google в пошуковому і рекламному сегментах ринку, але лише деякі з них готові відкрито висловити невдоволення таким станом справ.

Daily Mail розраховує на те, що в ході судового розгляду Google припинить неправомірні дії і забезпечить прозорість алгоритмів пошуку новин.

Нещодавно Google також опинився в центрі скандалу в Україні. Компанія оприлюднила матеріал, в якому стверджувала, що борщ – це традиційна страва російської кухні. На матеріал навіть відреагував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Після того, як матеріал набув резонансу, Google відредагував статтю. Детальніше про «борщовий» скандал ви можете дізнатися за цим посиланням.