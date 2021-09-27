Google святкує день народження. Цікаві факти з історії пошукового гіганта

Компанія Google святкує черговий день народження. З цього приводу «Главком» підготував декілька цікавих фактів з історії найбільшого пошукувача у світі

Сьогодні, 27 вересня, Google виполонилося 23 роки. З цієї нагоди «Главком» зібрав декілька цікавих фактів з історії найбільшого пошукувача у світі, який очолює рейтинг найпопулярніших сайтів в Україні.

1. Ларрі Пейдж і Сергій Брін заснували Google в 1998 році. Компанія була зареєстровано 4 вересня 1998 року. Але з 2006 року відзначає свій день народження 27 вересня.

2. Перший дудл був розроблений Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, коли вони збиралися відірватися на фестивалі Burning Man в 1998 році. Це було своєрідне повідомлення користувачам про їх відсутність на робочому місці – на випадок збою сервера.

3. У Google працює більше 72 тис. людей.

4. Google володіє доменами типових помилок: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com і так далі. Компанії також належить 466453.com – ці цифри на клавіатурі телефону відповідають клавішам з буквами google.

5. Частка Google на світовому ринку пошукових систем становить близько 90%.

6. Назва Google походить від слова «гугол», яке позначає число зі 100 нулями.

7. В індексі Google Search представлені сотні мільярдів веб-сторінок, вага яких перевищує 100 тис. Гб.

8. «Головне – зосередитися на користувачеві, а все інше додасться», – так звучить ключовий принцип філософії Google.

9. 1 квітня 2000 року Google почав святкувати День дурня, розігруючи своїх користувачів. Першою жартом стала програма MentalPlex для «читання думок користувачів».

10. Google був запущений в гаражі Сьюзан Вожіцкі, яка тепер займає пост генерального директора YouTube.

11. Google володіє п'ятьма з 10 найпопулярніших мобільних додатків: YouTube, Google Play, Google Maps, Gmail і Google Search.

12. Google купив YouTube в 2006 році за $1,65 млрд.