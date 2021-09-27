  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    Google святкує день народження. Цікаві факти з історії пошукового гіганта

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанії Google виповнилося 23 роки - Google святкує день народження. Цікаві факти з історії пошукового гіганта
    Компанії Google виповнилося 23 роки
    Фото з відкритих джерел

    Компанія Google святкує черговий день народження. З цього приводу «Главком» підготував декілька цікавих фактів з історії найбільшого пошукувача у світі

    Сьогодні, 27 вересня, Google виполонилося 23 роки. З цієї нагоди «Главком» зібрав декілька цікавих фактів з історії найбільшого пошукувача у світі, який очолює рейтинг найпопулярніших сайтів в Україні.

    1. Ларрі Пейдж і Сергій Брін заснували Google в 1998 році. Компанія була зареєстровано 4 вересня 1998 року. Але з 2006 року відзначає свій день народження 27 вересня.

    2. Перший дудл був розроблений Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, коли вони збиралися відірватися на фестивалі Burning Man в 1998 році. Це було своєрідне повідомлення користувачам про їх відсутність на робочому місці – на випадок збою сервера.

    3. У Google працює більше 72 тис. людей.

    4. Google володіє доменами типових помилок: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com і так далі. Компанії також належить 466453.com – ці цифри на клавіатурі телефону відповідають клавішам з буквами google.

    5. Частка Google на світовому ринку пошукових систем становить близько 90%.

    6. Назва Google походить від слова «гугол», яке позначає число зі 100 нулями.

    7. В індексі Google Search представлені сотні мільярдів веб-сторінок, вага яких перевищує 100 тис. Гб.

    8. «Головне – зосередитися на користувачеві, а все інше додасться», – так звучить ключовий принцип філософії Google.

    9. 1 квітня 2000 року Google почав святкувати День дурня, розігруючи своїх користувачів. Першою жартом стала програма MentalPlex для «читання думок користувачів».

    10. Google був запущений в гаражі Сьюзан Вожіцкі, яка тепер займає пост генерального директора YouTube.

    11. Google володіє п'ятьма з 10 найпопулярніших мобільних додатків: YouTube, Google Play, Google Maps, Gmail і Google Search.

    12. Google купив YouTube в 2006 році за $1,65 млрд.

    Читайте також:

    Теги: Google
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Google святкує день народження. Цікаві факти з історії пошукового гіганта