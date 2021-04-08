В уряді розказали про нові правила зміни мобільного оператора

Можна буде за добу змінити мобільного оператора

Змінити мобільного оператора та лишити собі свій номер телефону можна буде протягом доби

Вже цього року можна буде за добу змінити мобільного оператора, залишивши свій поточний номер. Таку обіцянку дали в Міністерстві цифрової трансформації.

Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює з грудня 2021 року.

«Мінцифри активно підтримувало її впровадження, вважаючи, що це забезпечить зручний перехід між компаніями та покращить користувацький досвід абонентів», - йдеться в повідомленні відомства.

Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже два роки операторам надійшло майже 200 тисяч звернень. Але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів.

«Кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою», - зазначають в Мінцифри.

Що треба зробити, щоб змінити оператора та залишити свій номер

Абонент має звернутися до одного – нового оператора, а не до двох, як було раніше. Договір з колишньою компанією розірветься автоматично.

Користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

Міністерство юстиції України 5 квітня 2021 року зареєструвало зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці.