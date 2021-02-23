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    600 дронів створили в небі картини ван Гога і потрапили до Книги рекордів Гіннеса

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    600 дронів створили в небі картини ван Гога і потрапили до Книги рекордів Гіннеса

    Дрони відтворили в повітрі картини «Зоряну ніч» і «Соняшники»

    У китайському Тяньцзині сотні дронів продемонстрували в небі історію життя нідерландського художника Вінсента ван Гога, встановили рекорд і потрапили на відео. Анімація була опублікована на YouTube-каналі «Гіннес. Світові рекорди».

    Як повідомляється на сайті організації, 18 грудня 2020 року 600 дронів, запущені в небо, продемонстрували шоу про життя Вінсента ван Гога. Апарати відтворили в повітрі картини знаменитого художника, в тому числі «Зоряну ніч», «Соняшники», автопортрет майстра і інші. Виконана дронами вагою 1,45 кілограма анімація тривалістю 26 хвилин 19 секунд була занесена в Книгу рекордів Гіннеса, як найдовша.

    Шоу організувала компанія з виробництва дронів EFYI Group спільно з тяньцзинським університетом. Як пояснив головний операційний директор компанії Чжан Сиці, подібну анімацію виконати непросто.

    Для її створення використовувалися технологія високоточного позиціонування і синхронізації для досягнення «скоординованих дій» дронів.

    Теги: Китай мистецтво рекорд
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