Bitcoin втратив у вартості та досягнув найнижчого рівня з середини лютого

Найпопулярніша криптовалюта втратила майже 17% своєї вартості

Криптовалюта Bitcoin впала нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Криптовалюта подешевшала до 47,4 тисячі доларів, що стало найнижчим показником упродовж тижня.

Bitcoin втратив майже 17% своєї вартості, а це близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.

Як зазначається, інвестори побоюються, що ціна Bitcoin стала занадто високою.

Як повідомлялося, вартість криптовалюти Bitcoin увечері в неділю, 21 лютого, оновила свій рекорд – $58 332.

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчала також після того, як Tesla заявила, що купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх як оплату за автомобілі. Крім Tesla, Bitcoin в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

Напередодні й власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами.

Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.



