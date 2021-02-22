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    Bitcoin втратив у вартості та досягнув найнижчого рівня з середини лютого

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    Вартість криптовалюти Bitcoin ще увечері 21 лютого,&nbsp;оновила свій рекорд до $58 332&nbsp; - Bitcoin втратив у вартості та досягнув найнижчого рівня з середини лютого
    Вартість криптовалюти Bitcoin ще увечері 21 лютого, оновила свій рекорд до $58 332 

    Найпопулярніша криптовалюта втратила майже 17% своєї вартості

    Криптовалюта Bitcoin впала нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого.

    Про це повідомляє Reuters.

    Криптовалюта подешевшала до 47,4 тисячі доларів, що стало найнижчим показником упродовж тижня.

    Bitcoin втратив майже 17% своєї вартості, а це близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.

    Як зазначається, інвестори побоюються, що ціна Bitcoin стала занадто високою.

    Як повідомлялося, вартість криптовалюти Bitcoin увечері в неділю, 21 лютого, оновила свій рекорд – $58 332.

    Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчала також після того, як Tesla заявила, що купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх як оплату за автомобілі. Крім Tesla, Bitcoin в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

    Напередодні й власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами.

    Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.


    Теги: ціни рекорд криптовалюта
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