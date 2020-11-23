  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Алієв за кермом броньовика проїхався по Карабаху

    • Розсилка
    Ільхам&nbsp;<span>Алієв у Нагірному Карабасі</span> - Алієв за кермом броньовика проїхався по Карабаху
    Ільхам Алієв у Нагірному Карабасі

    Азербайджанський президент із дружиною відвідав Агдамський район

    Дружина президента Азербайджану Ільхама Алієва Мехрібан опублікувала в Instagram відео, як він за кермом броньовика їде по території Нагірного Карабаху, що перейшла Баку.
    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

     
    Алієви попрямували в Агдамський район, переданий Азербайджану Вірменією за угодою.
     
    У вікні машини видно руїни будівель і різні уламки на землі.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Теги: Росія війна Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies