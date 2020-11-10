Кремль змінив текст спільної заяви лідерів Азербайджану, РФ і Вірменії

Речниця МЗС РФ заявила, що саме на сайті Кремля опубліковано єдиний правильний текст угоди лідерів Росії, Азербайджану і Вірменії щодо Нагірного Карабаху

У ніч на 10 листопада президенти Азербайджану і Росії та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву. Вони домовилися про припинення військових дій в Нагірному Карабасі і введення в регіон російського миротворчого контингенту. Першим текст заяви «без змін і скорочень» опублікував сайт новинного агентства «Sputnik Вірменія». Потім його передрукували багато інших ЗМІ. Кремль офіційно опублікував текст спільної заяви лише вдень, причому він відрізняється від початкового.

Отже, далі на скріні можна порівняти два тексти спільної заяви і побачити їх відмінності.

Текст, який був у початково оприлюдненій угоді, але зник з документа на сайті Кремля, закреслений. Текст, який присутній лише в документі на сайті Кремля, виділений кольором.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова вже заявила, що саме на сайті Кремля опубліковано єдиний правильний тест угоди лідерів Росії, Азербайджану і Вірменії щодо Нагірного Карабаху.

«Версія заяви лише одна. Вона опублікована на офіційних ресурсах і російської сторони, і інших країн-підписантів. На офіційних, підкреслюю, на сайтах державних органів - сайт Кремля, сайт МЗС РФ», - сказала вона в ефірі RTVI.

На свій сторінці в Facebook Захарова зробила посилання на документ, опублікований на сайті російського МЗС з приміткою: «Щоб не було спекуляцій ні про миротворців, ні про статус».

Як писав Главком, раніше було оприлюднено офіційну заяву лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Напередодні армія Азербайджану зайняла ще кілька сіл в Нагірному Карабасі.

Раніше прессекретар очільника невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Азербайджанська сторона повідомляла про це ще в суботу. Крім того він заявив, що армія Азербайджану підійшла впритул до Степанакерта.

Також 9 листопада Азербайджан визнав, що збив російський гвинтокрил. У Баку заявили, що політ російського гелікоптера проходив у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а військові вертольоти Росії раніше не були помічені в зазначеному районі.

Із 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.