Рада Федерації дозволила Путіну ввести «миротворців» у Карабах. Вони там вже є з 10 листопада

на фото російські військові та техніка прямують до регіону

Російські військові вже перебувають у Нагірному Карабасі з 10 листопада

Рада Федерації дала згоду президенту Росії на відправлення до Нагірного Карабаху з 10 листопада «миротворчого військового контингенту» з необхідним озброєнням і спецтехнікою.

Як повідомляє прес-служба Ради Федерації, відповідне рішення підтримали всі 129 сенаторів, які брали участь в голосуванні.

За Конституцією, Рада Федерації має за запитом президента розглядати питання про використання військ РФ за кордоном. Однак, російські військові вже перебувають у Нагірному Карабасі з 10 листопада.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.