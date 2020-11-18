  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада Федерації дозволила Путіну ввести «миротворців» у Карабах. Вони там вже є з 10 листопада

    • Розсилка
    на фото російські військові та техніка прямують до регіону&nbsp;&nbsp; - Рада Федерації дозволила Путіну ввести «миротворців» у Карабах. Вони там вже є з 10 листопада
    на фото російські військові та техніка прямують до регіону  
    Фото: прес-служба Міноборони РФ

    Російські військові вже перебувають у Нагірному Карабасі з 10 листопада

    Рада Федерації дала згоду президенту Росії на відправлення до Нагірного Карабаху з 10 листопада «миротворчого військового контингенту» з необхідним озброєнням і спецтехнікою.

    Як повідомляє прес-служба Ради Федерації, відповідне рішення підтримали всі 129 сенаторів, які брали участь в голосуванні.  

    За Конституцією, Рада Федерації має за запитом президента розглядати питання про використання військ РФ за кордоном. Однак, російські військові вже перебувають у Нагірному Карабасі з 10 листопада.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту. 

    Теги: Росія Путін Вірменія Нагірний Карабах
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies