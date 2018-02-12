Бунт проти Примадонни. Концерт Ірини Білик у Львові під загрозою

Львівські активісти переконані: артистка має проросійські погляди

На початку березня у Львівській опері запланували концерт Ірини Білик. Та от не всі львів'яни хочуть почути спів відомої української вокалістки. Активісти переконані: артистка має проросійські погляди. Тому висунули їй ряд вимог, за яких дозволять концерт у Львові. Громадські активісти здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та



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Ірина Білик

Львівські активісти переконані: артистка має проросійські погляди

На початку березня у Львівській опері запланували концерт Ірини Білик. Та от не всі львів'яни хочуть почути спів відомої української вокалістки. Активісти переконані: артистка має проросійські погляди. Тому висунули їй ряд вимог, за яких дозволять концерт у Львові.

Громадські активісти здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та продюсером Ірини Білик щодо умов, які має виконали співачка, щоб її концерт у Львові таки відбувся.

Активісти наголосили, що виступ співачки, яка гастролювала Росією в той час, коли в Україні іде війна, не викличе громадського супротиву, якщо вона чітко скаже своїм шанувальникам, що Росія – це країна-агресор, а Крим і Донбас – окуповані нею території.

Якщо Білик не виконає цих умов, то активісти обіцяють зірвати концерт співачки.

«У 2017 році вона була гостею заходів відзначення ювілею скандально відомого співака Філіпа Кіркорова, які, зокрема, проходили і в кремлівському палаці… Вважаємо таку поведінку Ірини Білик ганебною, а її гастролі на території України вершиною цинізму», - зазначають організатори блокування у листі, який опублікував «Львівський портал».

Варто зазначити, що автори сюжету помилково приписують Ірині Білик концерти в окупованому Криму.

Раніше народна артистка Ірина Білик під час онлайн-конференції в прес-центрі «Комсомольської правди» пояснила, чому говорить та співає російською мовою.

Народна артистка додала, що не розуміє, за що в Україні звинувачують людей, які з початку життя чули лише російську і вчилися нею говорити. Співачка зазначає, що пише свої твори як російською, так і українською, може говорити обома мовами, але констатує, що спілкування виходить ефективніше, коли користуєшся мовою, вкладеною в тебе з дитинства.

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