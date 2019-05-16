Cела на півночі Боснії і Герцеговини затопила повінь. Відео з дрону
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Посадовці закликали жителів, що живуть поруч із річками, покинути свої будинки.
Сильні зливи призвели до широкомасштабних повеней на півночі Боснії і Герцеговини, що змусило владу запровадити надзвичайні заходи. Відео з безпілотника, яке надав Федеральний департамент цивільного захисту Боснії , показує річки, які вийшли з берегів, і затоплені села в Унсько-Санському кантоні.
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Посадовці закликали жителів, що живуть поруч із річками, покинути свої будинки.
Джерело: Радіо Свобода