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    Cела на півночі Боснії і Герцеговини затопила повінь. Відео з дрону

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    Cела на півночі Боснії і Герцеговини затопила повінь. Відео з дрону

    Посадовці закликали жителів, що живуть поруч із річками, покинути свої будинки.

    Сильні зливи призвели до широкомасштабних повеней на півночі Боснії і Герцеговини, що змусило владу запровадити надзвичайні заходи. Відео з безпілотника, яке надав Федеральний департамент цивільного захисту Боснії , показує річки, які вийшли з берегів, і затоплені села в Унсько-Санському кантоні.

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    Посадовці закликали жителів, що живуть поруч із річками, покинути свої будинки.

    Джерело: Радіо Свобода

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