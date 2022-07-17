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    Чеські реактивні системи залпового вогню Vampire вже смажать окупантів (відео)

    Загарбники все більше панікують через нову зброю української армії - Чеські реактивні системи залпового вогню Vampire вже смажать окупантів (відео)
    Загарбники все більше панікують через нову зброю української армії
    скріншот з відео

    Західна зброя активно використовується у бойових діях

    Українська армія отримала чергове поповнення зброї, у вигляді чеських реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire. Вони вже працюють на фронті на перемогу України!

    Наші військові оприлюднили епічне відео, як «вампіри» випускают у небо кілька десятків ракет.

    RM-70 Vampire – чехословацька реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Система RM-70 була розроблена в Чехословачинні для заміни RM-51. Виготовлялася у 1971-89 роках. На озброєнні – з 1972. Виготовляється на заводі в Дубниця-над-Вахом (Словаччина). У 2010 році знята з озброєння чеської армії. Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ.

    Нагадаємо, ворог знову не дорахувався техніки та живої сили в Україні. Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу відпрацювали по нових позиціях окупантів. Також знищено особовий склад путінської армії. Процес «демілітаризації» та «денацифікації» військ загарбника воїни показали на відео.

    Теги: росія окупанти зброя армія війна Чехія військові Україна окупація #stoprussia
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    Чеські реактивні системи залпового вогню Vampire вже смажать окупантів (відео)