Чеські реактивні системи залпового вогню Vampire вже смажать окупантів (відео)
Західна зброя активно використовується у бойових діях
Українська армія отримала чергове поповнення зброї, у вигляді чеських реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire. Вони вже працюють на фронті на перемогу України!
Наші військові оприлюднили епічне відео, як «вампіри» випускают у небо кілька десятків ракет.
Нагадаємо, ворог знову не дорахувався техніки та живої сили в Україні. Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу відпрацювали по нових позиціях окупантів. Також знищено особовий склад путінської армії. Процес «демілітаризації» та «денацифікації» військ загарбника воїни показали на відео.