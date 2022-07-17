Чеські реактивні системи залпового вогню Vampire вже смажать окупантів (відео)

Загарбники все більше панікують через нову зброю української армії

Західна зброя активно використовується у бойових діях

Українська армія отримала чергове поповнення зброї, у вигляді чеських реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire. Вони вже працюють на фронті на перемогу України!

Наші військові оприлюднили епічне відео, як «вампіри» випускают у небо кілька десятків ракет.

RM-70 Vampire – чехословацька реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Система RM-70 була розроблена в Чехословачинні для заміни RM-51. Виготовлялася у 1971-89 роках. На озброєнні – з 1972. Виготовляється на заводі в Дубниця-над-Вахом (Словаччина). У 2010 році знята з озброєння чеської армії. Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ.

Нагадаємо, ворог знову не дорахувався техніки та живої сили в Україні. Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу відпрацювали по нових позиціях окупантів. Також знищено особовий склад путінської армії. Процес «демілітаризації» та «денацифікації» військ загарбника воїни показали на відео.