Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Чому це добре для всіх, крім Росії?

Саудівська Аравія збільшить свою виробничу потужність до 13 млн барелів на день до 2027 року

Саудівська Аравія готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, що допоможе знизити світові ціни та зменшити російські прибутки

Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти, що допоможе знизити світові ціни та зменшити російські прибутки. Про це написав у своєму Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Рішення Саудівської Аравії збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів, до 13 млн на день, допоможе дещо знизити світові ціни, а також зменшити російські прибутки», – зазначив він.

Втім, як наголосив Єрмак, зараз дуже важливо, щоб світові лідери, попри труднощі, таки змогли домовитися про обмеження ціни на російську нафту.

«Це ідея, яку пропонувала група Макфола-Єрмака як тимчасовий захід перед тотальним ембарго. Її просувають США. Світ повинен зрозуміти, що життя без російських енергоресурсів існує. Так само існує життя і без держави-терориста Росії», – написав голова Офісу президента.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Після зустрічі спадкоємний принц королівства Мухаммад бін Салман заявив, що Саудівська Аравія готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів.

За словами принца, Саудівська Аравія збільшить свою виробничу потужність до 13 млн барелів на день до 2027 року у порівнянні з 12 млн зараз, і "після цього королівство більше не матиме можливості збільшувати видобуток".

Зазначимо, що Байден відвідав Саудівську Аравію в рамках свого близькосхідного турне. Він обговорює питання щодо збільшення видобутку нафти.