Окупант розповідає рідним, як вбивав цивільних: перехоплення розвідки (аудіо)

Рашисти розповідають своїм родичам про звірства, вчинені в Україні. Окупанти діляться з ними тим, як вбивають мирних жителів. Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

Під час розмови російський загарбник повідомляє своїй сестрі що він зараз в артилерії, у зв'язку з тим, що його батальйон повністю знищили, із 300 осіб залишилося 15. Також повідомив що за ніч 50 російських танків спалили.

Крім того, окупант розповідає сестрі про жінку, яку він особисто вбив, бо та була навідницею в селі. А також про чоловіка, який просив навколішки не вбивати, а він його вбив.

«Один просив на колінах, щоб не вбивав, а я вистерлив у нього», – зазначає рашист.

Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

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