Ціна питання – 400 грн. Журналіст показав, як розраховуються з учасникам протесту ФОПів (відео)

В об’єктив фотографа потрапило, як невідомі люди розраховуються з учасниками мітингу

Представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві, їх підтримала ОПЗЖ

У четвер, 23 вересня, біля будівлі Верховної Ради України у Києві пройшла акція протесту руху «SaveФОП». Її учасники вимагають змін до Податкового кодексу та інших законів.

Після завершення акції в об’єктив відомого фотографа потрапило, як невідомі люди розраховуються з учасниками мітингу. Кожен отримав по 400 грн. Відповідне відео опублікував фотокореспондент Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

«400 грн, акцiя ОПЗЖ», – коротко підписав відео Доброносов. Зазначимо, що ОПЗЖ дійсно підтримала українських підприємців. Проте сьогодні ця партія також організувала протест проти «переслідування» їхнього лідера Віктора Медведчука.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, підприємці вийшли під Верховну Раду України на акцію протесту з вимогою проголосувати за законпроєкти 3853-1, 3853-2, 3993 про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування та спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

На акції протесту підприємців у Києві в червні сталася чергова бійка з правоохоронцями.

До слова, за минулий рік ФОПи сплатили 52 млрд гривень податків, з них 37 млрд — платники єдиного податку.