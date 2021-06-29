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    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)

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    Протестувальники намагалися пронести до будівлі Офісу президента ритуальні вінки - На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    Протестувальники намагалися пронести до будівлі Офісу президента ритуальні вінки
    Фото: РБК-Україна

    У сутичці взяли участь декілька підприємців і правоохоронці

    На акції протесту підприємців у Києві сталася чергова бійка з правоохоронцями. Цього разу сутичка відбулася біля будівлі Офісу президента. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Зокрема, невелика бійка за участю кількох підприємців і поліцейських сталася через те, що під Офіс президента не пропустили людей із траурними вінками.

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    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)
    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)

    Нагадаємо, сьогодні бійка між учасниками акції та правоохоронцями вже була на Майдані Незалежності. ФОПи збиралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками, але поліція заблокувала шлях.

    Після цього марш в урядовий квартал все-таки почався. Однак на Європейській площі знову відбулися сутички.

    У прес-службі поліції повідомили, що поки немає інформації про постраждалих і затриманих.

    Зазначимо, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

    Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада проведе позачергове засідання.

    Теги: Національна поліція України бізнес бійка протести у Києві Офіс президента
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    На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)