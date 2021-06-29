На акції ФОПів чергова бійка: поліція не пустила з вінками на Банкову (фото)

У сутичці взяли участь декілька підприємців і правоохоронці

На акції протесту підприємців у Києві сталася чергова бійка з правоохоронцями. Цього разу сутичка відбулася біля будівлі Офісу президента. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, невелика бійка за участю кількох підприємців і поліцейських сталася через те, що під Офіс президента не пропустили людей із траурними вінками.

Нагадаємо, сьогодні бійка між учасниками акції та правоохоронцями вже була на Майдані Незалежності. ФОПи збиралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками, але поліція заблокувала шлях.

Після цього марш в урядовий квартал все-таки почався. Однак на Європейській площі знову відбулися сутички.

У прес-службі поліції повідомили, що поки немає інформації про постраждалих і затриманих.

Зазначимо, що представники SaveФОП протестують вже не один місяць у Києві.

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада проведе позачергове засідання.