Cкандал у Росії: ЗМІ видаляють новини про пародію Галкіна на нараду Путіна і Собяніна



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Менш ніж за добу тільки в Instagram Галкіна пародійний ролик зібрав більше 2,7 млн переглядів

Новину знімали після дзвінку чиновників і з мерії Москви, і з адміністрації президента Росії

Сьогодні вдень відразу з декількох російських ЗМІ зникли опубліковані раніше новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією на нараду президента Росії Володимира Путіна з мером Москви Сергієм Собяніним щодо режиму прогулянок у Москві. Новини знімають після дзвінків чиновників. Про це ресурсу The Bell повідомило джерело в одному з видань.

Галкін опублікував 5-хвилинну пародію 28 травня у себе в Instagram з підписом «Щасливий час суворого режиму прогулянок». Новини про пародії Галкіна сьогодні вранці з'явилися в багатьох ЗМІ, але вже сьогодні вдень вони було видалені.

Зокрема, новини видалили Lenta.ru (побачити її все ще можна зі смартфона через версію для Google Amp) і Gazeta.ru (посилання на її новину залишилася в зібранні Smi2), «Рамблер», а також «Московський комсомолець», агентство Regnum і сайт телеканалу «360 Подмосковье».

Джерело в одному з видань сказало The Bell, що новину знімали після дзвінку чиновників, причому, в залежності від видання, дзвінки надходили і з мерії, і з адміністрації президента Росії.

Головний редактор «Лента.Ру» Володимир Тодоров відмовився від коментарів і попросив звертатися в прес-службу Rambler Group.

Варто зазначити, що менш ніж за добу тільки в Instagram Галкіна ролик зібрав більше 2,7 млн переглядів.