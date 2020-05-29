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    Росія встановила новий рекорд смертності від коронавірусу

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    Багато експертів не сумніваються, що Росія навмисно занижує статистику щодо коронавірусу - Росія встановила новий рекорд смертності від коронавірусу
    Багато експертів не сумніваються, що Росія навмисно занижує статистику щодо коронавірусу

    За останню добу в Росії зафіксували 8572 нових випадків Covid-19

    За минулу добу в Росії від Covid-19 померли 232 людини, свідчать офіційні дані з оперативного штабу. Це найбільше число летальних випадків у країні за весь час пандемії. Серед смертей за попередню добу – 76 – в Москві.

    Напередодні в країні було зареєстровано 174 померлих від Covid-19, стільки ж було 26 травня, і цей показник був максимальним за весь час. Загалом у Росії через коронавірусну інфекцію померли 4 374 людини.

    За останню добу в Росії зафіксували 8572 нових випадків Covid-19, за добу одужали 8 264 людини.

    Офіційну статистику щодо Covid-19 в Росії регулярно критикують дослідники, які підозрюють, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою. Влада це заперечує.

    Також повідомлялося, що багаті росіяни втікають з Росії в Європу через коронавірус. Люди відлітають до країн, де число заражень менше, ніж в Росії, яка увійшла до трійки лідерів за виявленими випадками коронавірусу.

    Зазначимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів. На перших давох місцях за кількістю діагностованих випадків коронавірусу посідають США та Бразилія. На третьому місці за кількістю випадків зараження Covid-19 знаходиться Росія.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

    У МОЗ також повідомили, що на сьогоднішній день чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.


     

    Росія рекорд хвороби коронавірус
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