Яку користь Росії принесе «Північний потік-2»?

У Кремлі називають американські санкції проти трубопроводу «недобросовісною конкуренцією»

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О, в Москве запели знакомые песни. Мол, Запад нам не указ, мы сильные и богатые – будем делать все, что захотим. Ну, попробуйте, конечно. Запасаемся попкорном и ждем, когда вы свернете себе шею. Даже удачи желаем в этом богоугодном деле. Не такие уже вы сильные и совсем не богатые. В сравнении с бывшим «союзом нерушимым». Кстати, он тоже надорвался именно под этим лозунгом, так что тропинка к выгребной яме уже протоптана – добро пожаловать, разрешаем бегом.

Итак, говорящая голова президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на американские санкции. Песков отметил, что планы относительно трубопровода не менялись. Он пояснил, что в Кремле считают американские санкции против трубопровода «недобросовестной конкуренцией», а также, что они «противоречат международному праву». По поводу международного права есть суды, которые не торопятся вставать на сторону Газпрома в частности и российского лобби «северного потока-2» вообще. Конкуренция? Ну, пусть будет конкуренция. И если РФ санкции не смущают, то я напомню, что подрядчики строительства уже свернули работы и быстро ушли. На следующий день после того, как США объявили о возможности введения санкций. А сама Россия достроить не может.

В принципе, запасные варианты есть. Можно что-то купить, что-то слепить из подручных материалов, где-то за большие деньги закрыть вопрос с помощью контрабанды. Другими словами, пойти на принцип. Но Европейский суд уже отказался отменять директиву Энергетического сообщества ЕС для «Северного потока-2». Так что загрузить его более чем на 50% не выйдет. Польша сокращает долю газа из РФ и через несколько лет вообще от него откажется. По новым трубопроводам растут поставки газа в Центральную Европу из Норвегии, морем идет сжиженный газ из США. Доля РФ на европейском рынке объективно сокращается и это объективная реальность. Так что можно «лечь костьми» и достроить этот злополучный газопровод. Потратить кучу денег и надорваться ради сомнительного приза и гордой позы? Удачи. Верной дорогой идете, товарищи!

Джерело: блог Кирила Сазонова

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