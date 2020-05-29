  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Яку користь Росії принесе «Північний потік-2»?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Яку користь Росії принесе «Північний потік-2»?

    У Кремлі називають американські санкції проти трубопроводу «недобросовісною конкуренцією»

    Мовою оригіналу

    О, в Москве запели знакомые песни. Мол, Запад нам не указ, мы сильные и богатые – будем делать все, что захотим. Ну, попробуйте, конечно. Запасаемся попкорном и ждем, когда вы свернете себе шею. Даже удачи желаем в этом богоугодном деле. Не такие уже вы сильные и совсем не богатые. В сравнении с бывшим «союзом нерушимым». Кстати, он тоже надорвался именно под этим лозунгом, так что тропинка к выгребной яме уже протоптана – добро пожаловать, разрешаем бегом.

    Итак, говорящая голова президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на американские санкции. Песков отметил, что планы относительно трубопровода не менялись. Он пояснил, что в Кремле считают американские санкции против трубопровода «недобросовестной конкуренцией», а также, что они «противоречат международному праву». По поводу международного права есть суды, которые не торопятся вставать на сторону Газпрома в частности и российского лобби «северного потока-2» вообще. Конкуренция? Ну, пусть будет конкуренция. И если РФ санкции не смущают, то я напомню, что подрядчики строительства уже свернули работы и быстро ушли. На следующий день после того, как США объявили о возможности введения санкций. А сама Россия достроить не может.

    В принципе, запасные варианты есть. Можно что-то купить, что-то слепить из подручных материалов, где-то за большие деньги закрыть вопрос с помощью контрабанды. Другими словами, пойти на принцип. Но Европейский суд уже отказался отменять директиву Энергетического сообщества ЕС для «Северного потока-2». Так что загрузить его более чем на 50% не выйдет. Польша сокращает долю газа из РФ и через несколько лет вообще от него откажется. По новым трубопроводам растут поставки газа в Центральную Европу из Норвегии, морем идет сжиженный газ из США. Доля РФ на европейском рынке объективно сокращается и это объективная реальность. Так что можно «лечь костьми» и достроить этот злополучный газопровод. Потратить кучу денег и надорваться ради сомнительного приза и гордой позы? Удачи. Верной дорогой идете, товарищи!

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Росія США газ санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ