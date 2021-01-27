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    «Гризіть собі тут нерви, здихайте». Як водійка смолоскипом відігрівала тролейбус з пасажирами

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    Пасажири обурювалися таким способом ремонту, а водійка в свою чергу обурювалася станом чернівецьких тролейбусів - «Гризіть собі тут нерви, здихайте». Як водійка смолоскипом відігрівала тролейбус з пасажирами
    Пасажири обурювалися таким способом ремонту, а водійка в свою чергу обурювалася станом чернівецьких тролейбусів

    Вогонь в салоні тролейбусу та запах диму неабияк налякали пасажирів

    В Чернівцях водійка тролейбусу незвичним способом ремонтувала тролейбус, використовуючи для цього вогонь.

    Про це ресурсу molbuk.ua повідомили очевидці і надали відео.

    За їх словами, інцидент трапився на зупинці на вулиці Гагаріна. Водійка зупинила тролейбус, заповнений пасажирами, та почала відігрівати його деталі палаючою тканиною прямо у салоні тролейбусу.

    Вогонь в салоні тролейбусу та запах диму неабияк налякали пасажирів. Вони обурювалися таким способом ремонту, а водійка в свою чергу обурювалася станом чернівецьких тролейбусів.

    Теги: громадський транспорт Чернівецька область Чернівці
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