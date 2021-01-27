«Гризіть собі тут нерви, здихайте». Як водійка смолоскипом відігрівала тролейбус з пасажирами
Вогонь в салоні тролейбусу та запах диму неабияк налякали пасажирів
В Чернівцях водійка тролейбусу незвичним способом ремонтувала тролейбус, використовуючи для цього вогонь.
Про це ресурсу molbuk.ua повідомили очевидці і надали відео.
За їх словами, інцидент трапився на зупинці на вулиці Гагаріна. Водійка зупинила тролейбус, заповнений пасажирами, та почала відігрівати його деталі палаючою тканиною прямо у салоні тролейбусу.
Вогонь в салоні тролейбусу та запах диму неабияк налякали пасажирів. Вони обурювалися таким способом ремонту, а водійка в свою чергу обурювалася станом чернівецьких тролейбусів.