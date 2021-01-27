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    У Чернівцях зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)

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    <span>Поява гало часто свідчить про зміни в погоді</span> - У Чернівцях зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)
    Поява гало часто свідчить про зміни в погоді
    Фото: Vitalik Avram/Facebook

    Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік

    Жителі Чернівецької області ввечері 26 січня помітили в небі рідкісне атмосферне явище, яке називається місячне гало. Світлини оптичного явища в соцмережі Facebook опублікував Vitalik Avram.

    Гало – це оптичне явище в атмосфері, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало – світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

    Фізична природа цього різновиду гало пояснюється існуванням у сильно охолоджених шарах атмосфери гексагональних пласких або призматичних кристаликів льоду з майже паралельними гранями. Такі кристали займають горизонтальну позицію під час вільного падіння в атмосфері і світловий стовп утворюється внаслідок відбивання сонячного світла їхніми гранями.

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    У Чернівцях зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)
    У Чернівцях зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)
    Фото: molbuk.ua

    В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори. 

    Теги: атмосферне явище Чернівці час природа
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