У Чернівцях зафіксували унікальне атмосферне явище (фото)

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді

Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік

Жителі Чернівецької області ввечері 26 січня помітили в небі рідкісне атмосферне явище, яке називається місячне гало. Світлини оптичного явища в соцмережі Facebook опублікував Vitalik Avram.

Гало – це оптичне явище в атмосфері, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало – світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Фізична природа цього різновиду гало пояснюється існуванням у сильно охолоджених шарах атмосфери гексагональних пласких або призматичних кристаликів льоду з майже паралельними гранями. Такі кристали займають горизонтальну позицію під час вільного падіння в атмосфері і світловий стовп утворюється внаслідок відбивання сонячного світла їхніми гранями.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.