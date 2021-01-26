  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій маршрутки, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги - У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    Водій маршрутки, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні виявили у водія маршрутки 2,38 проміле алкоголю

    На вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо інспектори з'ясували, що водій автобуса, не помітивши велосипедиста, здійснив наїзд на нього, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.

    Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер – 2,38 проміле.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
    У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)

    Постраждалий велосипедист отримав травми та був шпиталізований.

    Патрульні склали на водія автобуса протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і викликали слідчо-оперативну групу Подільського району.

    Як повідомлялося, 25 січня на проспекті Павла Тичини в Києві автобус збив чоловіка.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій алкогольне сп'яніння велосипедист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies