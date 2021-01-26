У Києві п’яний водій маршрутки збив велосипедиста і злетів з дороги (фото)
Патрульні виявили у водія маршрутки 2,38 проміле алкоголю
На вулиці Газопровідній у Києві (місцевість Берковець) сталася автопригода за участі маршрутного автобуса «Богдан» і велосипедиста.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо інспектори з'ясували, що водій автобуса, не помітивши велосипедиста, здійснив наїзд на нього, після чого, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги.
Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер – 2,38 проміле.
Постраждалий велосипедист отримав травми та був шпиталізований.
Патрульні склали на водія автобуса протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і викликали слідчо-оперативну групу Подільського району.
Як повідомлялося, 25 січня на проспекті Павла Тичини в Києві автобус збив чоловіка.