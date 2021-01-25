У Києві під колеса автобуса потрапив чоловік (фото, відео)

Чоловіка з серйозними травмами шпиталізували лікарі швидкої допомоги

Сьогодні, 25 січня, на проспекті Павла Тичини в Києві автобус збив чоловіка.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій громадського транспорту розповів, що занадто пізно помітив на пішохідному переході чоловіка, бо той перебігав дорогу. Кермувальник відразу натиснув на гальма, але удару було вже не уникнути.

Постраждалому пішоходу на вигляд 65-70 років. Його з серйозними травмами шпиталізували до лікарні.

Як повідомила одна із очевидиць у коментарях у Facebook, водій їхав досить швидко і удар був досить потужним. За словами жінки, чоловіка збили на нерегульованому пішохідному переході.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини аварії.

Як повідомлялося, 24 січня на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.

У ніч на 25 січня на вул. Петрицького у Святошинському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Alfa Romeo з металевою електроопорою, в результаті чого водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів