Яценюк не бачить умов і підстав для відставки уряду Гройсмана

На думку глави «Народного фронту», це «нонсенс», коли фракція БПП є єдиною фракцією, яка вимагає звіту Кабміну

Колишній прем'єр-міністр, глава «Народного фронту» Арсеній Яценюк не бачить підстав для відставки уряду Володимира Гройсмана і пообіцяв захищати його від брудних політичних звинувачень. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу. Яценюк впевнений, що нинішній Кабінет міністрів піде у відставку вже після проведення парламентських виборів.



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На думку глави «Народного фронту», це «нонсенс», коли фракція БПП є єдиною фракцією, яка вимагає звіту Кабміну

Колишній прем'єр-міністр, глава «Народного фронту» Арсеній Яценюк не бачить підстав для відставки уряду Володимира Гройсмана і пообіцяв захищати його від брудних політичних звинувачень. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу.

Яценюк впевнений, що нинішній Кабінет міністрів піде у відставку вже після проведення парламентських виборів.

«Я не бачу таких умов і підстав (для зміни уряду, - ред.). І я буду захищати Кабмін від брудної політичної боротьби і політичних звинувачень, не дам можливості повторити з цим урядом те, що робили зі мною», - зазначив він.

На його думку, це «нонсенс», коли фракція БПП, яка брала участь у формуванні уряду, є єдиною фракцією, яка вимагає звіту Кабміну.

«Це повторення класичного сценарію дворічної давності. Тоді все розвивалося один в один: давайте отримаємо звіт, а потім будемо збирати голоси про відставку уряду», - заявив Яценюк.

На його думку, вимога звіту в даному випадку може бути «політичною інтригою». Яценюк додав, що мав з цього приводу розмову з президентом Петром Порошенком і закликав його дати уряду можливість працювати, «в тому числі і для забезпечення шансів на перемогу» чинного глави держави на наступних виборах.

Нагадаємо, 18 квітня комітет Верховної Ради з питань економічної політики мав заслухати звіт про результати роботи уряду за 2017 рік. Однак пізніше звіт перенесли на 20 червня.

Після розгляду в комітеті звіт повинна розглянути Верховна Рада і затвердити або відхилити його. В останньому випадку можлива відставка уряду Володимира Гройсмана.

Сам Гройсман заявив, що готовий в будь-який момент відзвітувати про роботу уряду і не боїться піти у відставку.