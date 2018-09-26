Happy birthday, Mr. President! Як вітали Порошенка у Сполучених Штатах Америки



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Представники української громади США першими привітали з Днем народження президента України

26 вересня 2018 року президент України Петро Порошенко святкує свій 53-й день народження. Представники української громади США першими привітали з Днем народження Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко зустрівся з лідерами української громади в США.

На початку зустрічі представники української громади привітали Петра Порошенка із Днем народження, зауваживши, що в Україні вже середа, 26 вересня. В якості привітання присутні виконали для Президента традиційну українську святкову пісню «Многая літа».

Глава держави подякував за привітання та зауважив, що дуже цим зворушений.

«День народження зазвичай зустрічають у компанії дуже близьких друзів. Хочу сказати, що мені надзвичайно комфортно зустрічати мій День народження у компанії таких моїх друзів», - звернувся Петро Порошенко до представників української громади.

У травні 2014 р. Порошенка обрано п'ятим президентом незалежної України. Він є наймолодшим президентом України за роки незалежності. Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 р. у Болграді Одеської області. У 1989 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Економіст-міжнародник».