Миротворці на Донбасі: не слід до виборів 2019 року очікувати на серйозні зміни

Росія вважає чекатиме президентських і парламентських виборів в Україні, розраховуючи на реванш проросійських сил

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Выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН украинский президент Петр Порошенко снова озвучил ключевое предложение Украины по прекращению российской агрессии с помощью миротворческой миссии ООН. По его словам, развертывание многонациональной миротворческой операции с полноценным мандатом ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может решить проблему. В принципе, все очень правильно и логично. Но дьявол, как всегда, притаился в деталях. И в Кремле, естественно.

Парадокс ситуации заключается в том, что тему миротворцев активно обсуждают стороны конфликта (Украина с Россией) и все участники переговоров (США, ФРГ и Франция) уже достаточно давно. Все согласны, что это хорошее решение. Но при этом дело не сдвинулось с мертвой точки. Потому что ответы на ключевые вопросы «Кто? Где? и Как?» стороны дают принципиально разные. И складывается впечатление, что вызывающее общую поддержку решение таковым вообще не является. А все разговоры про миротворцев стали еще одним забалтыванием проблемы, которая имеет всего одно реальное решение – выход российских оккупантов с украинской территории.

Украина и Запад предлагают логичное решение, позволяющее закрыть проблему оккупации и тем самым прекратить вооруженный конфликт. Ввести миротворцев с полицейской миссией и временной администрацией на всю оккупированную территорию. Правда, пока речь идет исключительно о Донбассе, так как все разговоры про Крым с РФ сразу упираются в глухую стену. Это не значит, что мы готовы вынести Крым за скобки, но партнеры настаивают на приоритетном прекращении горячей фазы на Донбассе. И с этим приходится считаться. То есть РФ забирает своих солдат с наемниками, а на территорию входят миротворцы. Все логично, но не для России. Не для того они потратили массу ресурсов, захватывая Донецк с Луганском, чтобы так просто уйти. Потому Кремль предлагает другой вариант с миротворцами.

Российский сценарий предполагает два варианта. Первый – вооруженные миротворцы занимаются исключительно тем, что сопровождают членов миссии ОБСЕ. То есть формально миротворцы как бы появились, но реальную картину это вообще никак не меняет. От такого решения минимальный выигрыш получает только Россия, которая потребует смягчения санкций за «первый шаг навстречу сотрудничеству». ОРДЛО останется в прежнем статусе на неопределенное время. Второе решение от РФ – введение миротворческой миссии на линию разграничения. То есть ВСУ остаются по эту сторону, боевики по ту, а между ними «голубые каски». Тоже на неопределенный срок. То есть оккупированные территории Донбасса по факту остаются таким себе Приднестровьем.

При таком сценарии Россия через марионеток полностью контролирует эти территории, настаивает на их полноценном участии в политической жизни Украины и требует смягчения санкций с прямыми переговорами Киева и Донецка с Луганском. А нам достается почетное право кормить свое Приднестровье (формально ведь это Украина) и обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией, водой, газом и деньгами (пенсии, соцвыплаты, бюджетники, медицина и образование). Тот же «особый статус Донбасса» из влажных фантазий Кремля, только в профиль.

Наверное, нет смысла говорить о том, что Украину второй и третий варианты не могут устраивать. Потому что при их реализации мы ничего не получаем от слова «совсем», а вот потерять можем очень многое. Особенно при третьем варианте. И проблема растягивается на десятилетия при туманном окончательном решении. В конце концов, в этих случаях Россия точно не будет платить репарации на восстановление инфраструктуры и предприятий Донбасса, то есть даже без активной политической игры этот «подарок» может утащить Украину в экономическую пропасть.

Так что нам подходит исключительно первый вариант с несколькими оговорками. Первое – миротворцы входят на всю территорию ОРДЛО, берут под контроль не линию разграничения, а украино-российскую границу и разоружают все незаконные формирования. Второе – никаких членов ОДКБ, россиян, беларусов и сербов в составе миротворческой миссии быть не может. Агрессор и его союзники по определению не могут быть миротворцами, потому что уже являются оккупантами или связаны с оккупантом соглашениями в военной сфере. При соблюдении этих двух условий можно говорить о реальной деоккупации Украины и говорить с Москвой и ЕС о выплатах на восстановление разрушенного войной региона.

Это прекрасно понимают не только наши друзья, но и враги. В Европе, США, ООН и Кремле видят картину прекрасно. Потому шансы, что Москва даст согласие на такой сценарий, мягко говоря, ничтожны. Россия предпочитает выждать до президентских и парламентских выборов в Украине, рассчитывая на реванш пророссийских сил. С которыми можно будет договориться о мире по второму или третьему сценарию, что по факту будет больше похоже на капитуляцию. Но формально это оформят, как компромисс. Который, как говорят некоторые политики в Украине – основа мира. Так что до осени 2019 ждать серьезных перемен точно не стоит…

Джерело: dengi.informator.ua

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