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    Суспільство

    На строкову службу цієї осені призвуть майже 18 тисяч українців

    • Розсилка
    На строкову службу цієї осені призвуть майже 18 тисяч українців
    Фото з відкритих джерел

    Витрати на проведення призову складуть майже 65 мільйонів гривень

    Майже 18 тисяч громадян України призвуть на строкову військову службу в жовтні-грудні 2018 року. Таку чисельність на засіданні 26 вересня затвердив Кабінет міністрів України.

    Згідно з рішенням, близько 9 тисяч призовників будуть направлені на строкову службу до Збройних сил України, 6,5 тисячі – до Національної гвардії, 1,55 тисячі – до Державної прикордонної служби і 900 – до Державної спеціальної служби транспорту.

    Витрати на проведення призову складуть майже 65 мільйонів гривень.

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    10 вересня президент України підписав указ про продовження осіннього призову на один місяць – до грудня.

    Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що призов до лав Збройних сил України продовжили «у зв'язку зі збільшенням кількості призовників» для комплектування військ Національної гвардії України і Державної прикордонної служби.

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    На строкову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я українців чоловічої статі, яким на день відправлення у військові частини вже виповнилося 20 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

    Джерело: Радіо Свобода

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