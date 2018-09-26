  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)

    • Розсилка
    Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)

    Американка Меган Дагган і канадка Джилліан Еппс уклали шлюб

    Капітан жіночої олімпійської збірної США з хокею Меган Дагган уклала шлюб з канадською хокеїсткою Джилліан Еппс.

    Церемонія одруження титулованих спортсменок пройшла у місті Паунал, штаті Мен, США.

    Про важливу подію в особистому житті Дагган повідомила у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Неймовірний день у моєму житті», - написала Дагган, прикріпивши до запису кілька фотографій, на яких вона й Еппс у весільних сукнях.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)
    Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)
    Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)

    Дагган, якій у вересні виповнився 31 рік, є олімпійською чемпіонкою Пхьончхана-2018. 34-річна Еппс вигравала золото Олімпійських ігор у 2006, 2010 та 2014 роках.

    У колекції Меган також є дві срібні олімпійські медалі після поразок у фіналі Ванкувера-2010 і Сочі-2014. В обох фіналах вона поступилася Канаді з Еппс у складі. У 2015-му її супутниця життя завершила кар'єру у національній команді.

    Жіночі збірні США та Канади з хокею є непримиренними суперницями практично всіх великих міжнародних турнірів. Команди решти світу вони, як правило, громлять з розгромними рахункмами.

    Джерело: Newsru.com

    США Канада сексменшини шлюб хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ