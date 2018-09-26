Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)



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Американка Меган Дагган і канадка Джилліан Еппс уклали шлюб

Капітан жіночої олімпійської збірної США з хокею Меган Дагган уклала шлюб з канадською хокеїсткою Джилліан Еппс.

Церемонія одруження титулованих спортсменок пройшла у місті Паунал, штаті Мен, США.

Про важливу подію в особистому житті Дагган повідомила у своєму мікроблозі у Twitter.

«Неймовірний день у моєму житті», - написала Дагган, прикріпивши до запису кілька фотографій, на яких вона й Еппс у весільних сукнях.

Дагган, якій у вересні виповнився 31 рік, є олімпійською чемпіонкою Пхьончхана-2018. 34-річна Еппс вигравала золото Олімпійських ігор у 2006, 2010 та 2014 роках.

У колекції Меган також є дві срібні олімпійські медалі після поразок у фіналі Ванкувера-2010 і Сочі-2014. В обох фіналах вона поступилася Канаді з Еппс у складі. У 2015-му її супутниця життя завершила кар'єру у національній команді.

Жіночі збірні США та Канади з хокею є непримиренними суперницями практично всіх великих міжнародних турнірів. Команди решти світу вони, як правило, громлять з розгромними рахункмами.

Джерело: Newsru.com