Хокеїстки олімпійських збірних США та Канади зіграли весілля (фото)
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Американка Меган Дагган і канадка Джилліан Еппс уклали шлюб
Капітан жіночої олімпійської збірної США з хокею Меган Дагган уклала шлюб з канадською хокеїсткою Джилліан Еппс.
Церемонія одруження титулованих спортсменок пройшла у місті Паунал, штаті Мен, США.
Про важливу подію в особистому житті Дагган повідомила у своєму мікроблозі у Twitter.
«Неймовірний день у моєму житті», - написала Дагган, прикріпивши до запису кілька фотографій, на яких вона й Еппс у весільних сукнях.
Дагган, якій у вересні виповнився 31 рік, є олімпійською чемпіонкою Пхьончхана-2018. 34-річна Еппс вигравала золото Олімпійських ігор у 2006, 2010 та 2014 роках.
У колекції Меган також є дві срібні олімпійські медалі після поразок у фіналі Ванкувера-2010 і Сочі-2014. В обох фіналах вона поступилася Канаді з Еппс у складі. У 2015-му її супутниця життя завершила кар'єру у національній команді.
Жіночі збірні США та Канади з хокею є непримиренними суперницями практично всіх великих міжнародних турнірів. Команди решти світу вони, як правило, громлять з розгромними рахункмами.
Джерело: Newsru.com