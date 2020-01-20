Маляр, якому не заплатили за роботу, оригінально помстився жадібному клієнту



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«Я розумію, що він мені не заплатить, але тепер йому доведеться заплатити, щоб очистити стіну»

Розсерджений маляр, послуги якого клієнт вирішив не оплачувати, помстився, написавши повідомлення на стіні старого паба, над яким він працював.

50-річний Дін Рівз написав великими чорними літерами: «Хочеш, щоб твій будинок пофарбували? Не будь як Террі, оплати рахунок! Тепер ти заплатиш!».

За словами маляра, він працював без обіду, щоб вчасно виконати роботу в колишньому клубі North Star.

Проте, за його словами, містер Тейлор сказав, що йому заплатить всього 650 фунтів стерлінгів з 1150, і не віддасть решту грошей, поки маляр не пофарбує фасції, про які раніше не згадувалося і які не входили у вартість робіт.

Через два дні декоратор містер Рівз зробив напис на кремовому будинку чорною фарбою, закликаючи інших не бути «схожими на Террі» і оплачувати рахунки.

«Я розумію, що він мені не заплатить, але тепер йому доведеться заплатити, щоб очистити стіну», - прокоментував маляр.