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    Московська церква підпалює Білорусь. Цинічний виступ матушки на Антимайдані за Лукашенка

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    Ігуменя Гавриїла&nbsp;назвала національний білоруський біло-червоно-білий прапор &laquo;чужорідним&raquo; - Московська церква підпалює Білорусь. Цинічний виступ матушки на Антимайдані за Лукашенка
    Ігуменя Гавриїла назвала національний білоруський біло-червоно-білий прапор «чужорідним»

    Ігуменя Гавриїла обізвала протестувальників бісами та сектантами

    Ігуменя Гавриїла, настоятелька Богородице-Різдвяного ставропігійного жіночого монастиря в Гродно, виступила на так званому «жіночому форумі» в Мінську з скандальною промовою в якій засудила протести в Білорусі, назвавши мітингувальників «натовпом божевільних».

    «Ми бачимо натовп божевільних, яких шкода, перед якими хочеться стати на коліна й просити: «Зупиніться», – сказала матушка.

    Також вона назвала національний білоруський біло-червоно-білий прапор «чужорідним», а протестувальників – «стадом, яке волає» із цим прапором на «задньому місці» на все місто «бісівські вигуки».

    «… під оскаженілі звуки автомобільних клаксонів з венесуельських революційних сценаріїв, в руках і на плечах, і на голові, і навіть, прошу вибачення, на задньому місці, прикріпивши чужорідний, але нібито свій національний біло-червоно-білий стяг, як розлючене стадо, волають на все місто бісівські вигуки», – сказала Ігуменя Гавриїла.

    Варто зазначити, що прессекретар БПЦ Сергій Лєпін написав у Фейсбуці, що матінка Гавриїла була на цьому форумі з благословення митрополита Веніаміна, «але сам Митрополит не був поінформований про те, що це не просто якийсь «жіночий» захід, але захід з певним політичним підтекстом».

    На думку Лєпіна, у виступі ігумені Гавриїли був порушений принцип невтручання церкви в політику.

    «Але, в будь-якому випадку, матінка висловила свою думку, яку просимо не приписувати всій БПЦ», - додав прессекретар Білоруської православної церкви.

    Білорусь Олександр Лукашенко релігія
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