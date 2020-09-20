Московська церква підпалює Білорусь. Цинічний виступ матушки на Антимайдані за Лукашенка



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Ігуменя Гавриїла назвала національний білоруський біло-червоно-білий прапор «чужорідним»

Ігуменя Гавриїла обізвала протестувальників бісами та сектантами

Ігуменя Гавриїла, настоятелька Богородице-Різдвяного ставропігійного жіночого монастиря в Гродно, виступила на так званому «жіночому форумі» в Мінську з скандальною промовою в якій засудила протести в Білорусі, назвавши мітингувальників «натовпом божевільних».

«Ми бачимо натовп божевільних, яких шкода, перед якими хочеться стати на коліна й просити: «Зупиніться», – сказала матушка.

Також вона назвала національний білоруський біло-червоно-білий прапор «чужорідним», а протестувальників – «стадом, яке волає» із цим прапором на «задньому місці» на все місто «бісівські вигуки».

«… під оскаженілі звуки автомобільних клаксонів з венесуельських революційних сценаріїв, в руках і на плечах, і на голові, і навіть, прошу вибачення, на задньому місці, прикріпивши чужорідний, але нібито свій національний біло-червоно-білий стяг, як розлючене стадо, волають на все місто бісівські вигуки», – сказала Ігуменя Гавриїла.

Варто зазначити, що прессекретар БПЦ Сергій Лєпін написав у Фейсбуці, що матінка Гавриїла була на цьому форумі з благословення митрополита Веніаміна, «але сам Митрополит не був поінформований про те, що це не просто якийсь «жіночий» захід, але захід з певним політичним підтекстом».

На думку Лєпіна, у виступі ігумені Гавриїли був порушений принцип невтручання церкви в політику.

«Але, в будь-якому випадку, матінка висловила свою думку, яку просимо не приписувати всій БПЦ», - додав прессекретар Білоруської православної церкви.