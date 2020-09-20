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    Політика

    Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу

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    Рішення про перенесення майданчика з Мінська може прийняти ОБСЄ - Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу
    Рішення про перенесення майданчика з Мінська може прийняти ОБСЄ

    Кравчук зазначив, що наразі політична ситуація в Білорусі не сприяє роботі на Мінському майданчику

    Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть перенести з Мінська в інше місце.

    Про це в інтерв'ю виданню «Страна» заявив перший президент і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

    Він зазначив, що наразі політична ситуація в Білорусі не сприяє роботі на Мінському майданчику.

    «Народ піднявся проти Лукашенка, і все говорить про те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно...Очевидно, якщо нічого не зміниться, нам потрібно буде шукати інший майданчик», – сказав Кравчук.

    Глава української делегації пояснив, що рішення про перенесення майданчика може прийняти ОБСЄ – як модератор.

    «Тут мова йде про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення прийматимуть на міжнародному рівні», – підкреслив Кравчук.

    Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

    До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

    Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

    До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

    Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

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