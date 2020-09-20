Південна Корея висловила обурення через візит японського експрем'єра в храм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше відвідування японськими політиками синтоїстського храму Ясукуні викликало дипломатичну напруженість між Японією, Китаєм і Південною Кореєю

Китай і Південна Корея розглядають храм Ясукуні як символ японського мілітаризму

Міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило «глибоку заклопотаність і співчуття» через візит Сіндзо Абе в токійський храм Ясукуні після його відставки з посади прем'єр-міністра.

Про це заявив представник МЗС Південної Кореї Кім Ін Чул, повідомило видання RMF24.

Він назвав храм символічною установою, що прославляє колоніальне розграбування і військову агресію Японії проти сусідніх країн.

«Уряд Південної Кореї ще раз твердо вказує на те, що сусідні країни і міжнародне співтовариство зможуть довіряти Японії тільки в тому випадку, якщо японські лідери чесно подивляться на історію. І вони демонструють це своїми діями», – наголосив Кім.

В токійському храмі Ясукуні поминають два мільйони японців, які загинули під час Другої світової війни, в тому числі 14 політиків і представників японської імператорської армії, визнаних військовими злочинцями.

Раніше відвідування японськими політиками синтоїстського храму Ясукуні викликало дипломатичну напруженість між Японією, Китаєм і Південною Кореєю, які розглядають храм як символ японського мілітаризму.

Абе на посаді прем'єра відвідав храм Ясукуні в грудні 2013 року, що сприяло значному погіршенню відносин Японії з КНР і Південною Кореєю

Відтоді Абе утримувався від особистих відвідин храму, але регулярно робив йому подарунки з нагоди весняних і осінніх фестивалів і річниці капітуляції Японії в Другій світовій війні.

Після відходу з посади прем'єр-міністра Японії Абе повідомив в соцмережах про візит в храм.

«Сьогодні я відвідав храм Ясукуні і повідомив душам загиблих на війні, що я пішов з посади прем'єр-міністра 16 вересня», – написав Абе.

Нагадаємо, цього тижня уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку.