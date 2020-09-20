МВС Білорусі пригрозив відповідальністю за «злив» даних співробітників відомства



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Розгін жіночого маршу

«У МВС є всі засоби та технології, які дозволять встановити і притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних» – пресслужба

МВС Білорусі відреагував на публікацію персональних даних 1003 співробітників білоруської міліції в Telegram-каналі NEXTA. Про це заявила прессекретар Міністерства Ольга Чемоданова, повідомляє телеканал 112.ua.

За її словами, у МВС є всі засоби та технології, які дозволять встановити і притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних.

Нагадаємо, Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників МВС Білорусі, що на думку його авторів причетні до розгону протестів. Інформацію автори каналу отримали «завдяки кіберпартизанам».

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

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