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    Москвичі провели антивоєнну акцію біля адміністрації Путіна

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    <p>Учасники акції зібралися на протест проти агресивних дій РФ в Керченській протоці</p> - Москвичі провели антивоєнну акцію біля адміністрації Путіна

    Учасники акції зібралися на протест проти агресивних дій РФ в Керченській протоці

    Прокремлівські активісти зірвали антивоєнний протест москвичів біля будівлі36 МЗС РФ

    У столиці Росії громадські активісти в суботу, 1 грудня, вийшли на антивоєнну акцію і провели пікети біля будівлі адміністрації президента РФ. Активісти принесли плакати з гаслом «Ні війні з Україною» у відповідь на агресивні дії Росії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

    Антивоєнне громадське зібрання організувало рух «14%», до нього приєдналися волонтери «Нємцова мосту». Спочатку акцію планували провести у Міністерства закордонних справ Росії, але цьому завадили прокремлівські активісти з руху SERB.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

    Джерело: Крим.Реалії

    Росія протест Азовське море активісти Україна
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