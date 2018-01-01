На Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять студентів, що полягли у нерівному протистоянні із більшовиками

У неділю, 28 січня з 12:00 відбуваються заходи зі вшанування пам'яті 100-річчя бою під Крутами, що в Меморіалі Героїв Крут, Борзнянського району, Чернігівської області. У заходах мав взяти участь Президент України Петро Порошенко, але через погодні умови не зміг вчасно прибути на Чернігівщину.

Ідея відзначення 100-річчя історичного бою під Крутами вбирає в себе символічне повторення шляху юнкерів та кадетів – майбутнього українського війська за маршрутом Київ–- станція Крути (с. Пам'ятне, Чернігівської області). Згодом відбудеться вшанування пам'яті Героїв Крут на місці жорстоких боїв.

Символічно, що делегації вихованців-ліцеїстів старших класів з 30-ти навчальних закладів середньої та професійної освіти військово-спортивного профілю з різних міст України прибудуть з Києва до станції Крути «Потягом єднання». Серед ліцеїстів багато тих, чиї батьки виконують свій обов'язок в зоні проведення АТО або загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Ще одна подія відбудеться увечері, в актовій залі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Це творча зустріч з народною артисткою України, Героєм України Адою Роговцевою.