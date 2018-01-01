Радянська влада в столиці України: історія київських будинків культури

Дослідник архітектури Семена Широчин розповідає про історію київських будинків культури

Мовою оригіналу 1920-е годы известны не только сменой экономических, но и социальных отношений. Почти забытой страницей того времени становится обобществление быта, которому способствовали, в том числе, перемены в жилищной политике. Доходный дом исчез как тип жилья. Теперь жильё в основном было кооперативным или коммунальным. В случае



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Будинок культури у Києві

Дослідник архітектури Семена Широчин розповідає про історію київських будинків культури

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1920-е годы известны не только сменой экономических, но и социальных отношений. Почти забытой страницей того времени становится обобществление быта, которому способствовали, в том числе, перемены в жилищной политике. Доходный дом исчез как тип жилья. Теперь жильё в основном было кооперативным или коммунальным. В случае строительства коммунального жилья заказчиком являлись предприятия, ведомства, организации. Пользователями, соответственно, становились их работники. В кооперативах заказчиками выступали сами сотрудники, и строили жильё за свой счёт (в 1920-х государство давало кредиты на подобное строительство). В обоих случаях дома заполнялись жильцами по признаку принадлежности к одному предприятию.

Люди вместе жили в общежитиях и коммунальных квартирах, вместе питались на фабриках-кухнях и в столовых, вместе мылись в общественных банях. Обобществление касалось и досуга – активно развивалась творческая самодеятельность, создавались всевозможные кружки и творческие коллективы. И это всё требовало культурных помещений. Такими помещениями станут клубы.

Концепция общедоступного культурного учреждения не была изобретена в 1920-х. Она унаследована от народных домов, которые строились для публики в конце 19 – начале 20 века в различных городах Российской империи. В Киеве стоит вспомнить Троицкий народный дом (театр Оперетты) и Лукьяновский народный дом (клуб трамвайщиков). Но в отличии от народных домов, финансируемых либо местными властями, либо меценатами, учредителями домов культуры часто становятся крупные предприятия.

После революции термин «народный дом» практически не используется, ему на смену приходят понятия «клуб» и «дом культуры». К концу 1930-х понятие «клуб» встречется всё реже, остаётся термин «дворец культуры». Это отражается и в архитектуре зданий – к концу 1930-х они всё более походят своим внешним видом на театры.

Клубы выполняют много различных функций. В них происходят концерты и публичные выступления, торжественные собрания и награждения, в них работают школы танцев и прочих видов самодеятельности. Работают игровые комнаты. Одной из наиболее популярных игр той эпохи становятся шахматы – в некоторых ДК для них создаются отдельные помещения. При клубах открываются библиотеки. Для проведения культурно-просветительских мероприятий оформляются аудитории и лектории. Они же используются в агитационно-пропагандистской деятельности. Таким образом, клубы становятся местом проведения общественного досуга.

Иерархически дворцы культуры существовали либо по териториальному признаку (районные дома культуры) и, в таком случае, находились в подчинении министерства культуры, либо по профессиональному (дома культуры трамвайщиков, офицеров, железнодорожников и т.д.) и подчинялись соответствующему ведомству. Крупные предприятия выступали заказчиком собственных домов культуры (ДК ДВРЗ, ДК Киевского Завода Шампанских Вин и т.д.).

Начиная с 1990-х, в деятельности многих ДК произошли перемены. Исключением является ДК ДВРЗ, который функционирует строго по назначению. В большинстве же случаев имеющиеся площади сдавали в аренду под самые разные нужды – от гей-клубов до христианских месс (причём, в одном и том же здании). Во многих ДК происходят ярмарки и распродажи, заседают нотариусы и торговые точки. К счастью, самодеятельность утрачена не полностью – в ряде ДК остались школы танцев, хореографии и некоторые другие кружки.

Меньше всего повезло ДК им. Горького завода станков-автоматов. Здание было разрушено в начале 2010-х для строительства ЖК «Наш дом».

Клуб трамвайщиков

(ул. Дегтярёвская, 5)

Здание клуба трамвайщиков – непосредственное свидетельство преемственности клубов от народных домов. Изначально построенный в 1902 году по проекту архитектора Артынова, дом представлял из себя стилизацию под «пряничную» российскую архитектуру XVII века. В 1920-х здание переходит под управление профсоюзной организации трамвайного парка и становится клубом трамвайщиков. В начале 1930-х здание расширяется (сзади пристраивается часть в стиле конструктивизма). В сталинское время актовый зал оформляется со свойственной той эпохе помпезностью. А в послевоенное время фойе украсили ещё и модернистским барельефом на тему киевских достопримечательностей. Таким образом, здание вобрало в себя стилистику 4 архитектурных эпох.

Сейчас в здании находится Малая Опера.

Клуб Пищевик

(ул. Межигорская, 2)

Одним из первых зданий, сооружённых специально под клуб, стал построенный в 1931-1933 клуб “Пищевик”. Заказчиком выступал пищевой трест, автором проекта – архитектор Шехонин. Здание несёт в себе традиционные для конструктивизма асимметрию, горизонтальность, игру прямоугольных и циллиндрических объёмов. Во второй половине 1930-х здание было приукрашено классическими декоративными элементами, демонтированными в 1980-х.

Сейчас в здании находится детский музыкальный театр.

Клуб Металлист

(проспект Победы, 38)

Клуб «Металлист» построен в 1931-1933 по проекту архитектора Моисеева. Заказчиком строительства выступил профсоюз рабочих-металлистов. Позже здание было закреплено за заводом «Большевик», в связи с чем ДК стал называться «Большевик». Этот клуб тоже является примером конструктивисткой архитектуры. Асимметричность здания отражает его внутреннюю функциональную организацию – западная часть здания является концертным залом, восточная – клубом. При этом клуб и концертный зал имеют два отдельных входа с проспекта. Современный внешний вид получен в 1980-х в следствии обкладывания фасада белыми плитами.

Сейчас в здании находится ДК «Большевик», а также функционирует цыганский театр «Романс».

1930-е: нереализованные планы

Генеральный план, составленный в 1935 году, предусматривал создание «районных центров» в каждом административном районе Киева. В каждом районном центре дворец культуры получал центральное место и ввиду объёма, требуемого функциональным назначением здания, становился доминантой окружающего пространства. Этой задумке генерального плана не было суждено сбыться. Но это не помешало городу обзавестись новыми дворцами культуры.

Архитектурная политика 1930-х значительно отразилась и на зданиях клубов. Дворцы культуры периода сталинского классицизма действительно выглядели дворцами – монументальные лестницы, большие объёмы, впечатляющие люстры, богатый декор. Дворец культуры, как здание, стал выполнять не только утилитарную, но и эстетическую функцию.

Наиболее масштабным из довоенных проектов дворцов культуры стал нереализованный проект ДК Киевского Краснознамённого завода, ныне известного, как Арсенал. Проект был разработан в 1941 году архитекторами Шулькевичем, Вероцким, Ивановым. ДК должен был располагаться в живописном месте на вершине склона Днепра, на современной улице Лаврской, приблизительно на месте современного мемориала Голодомора. Помимо богато оформленного актового зала, были детально проработаны декорированные помещения фойе, вестибюля, лектория и прочих помещений. Само здание ДК имело силуэт театра, а поблизости предполагалось строительство смотровой вышки на крепостном валу.

ДК Химволокно

(ул. Магнитогорская, 1)

В связи с развитием киевского Левобережья, требовались дворцы культуры для новых промышленных предприятий. Один из наиболее старых примеров – ДК завода Химволокно, построенный в 1940 году. Совеменный вид здания – следствие его неоднократного перестраивания, а также восстановления после повреждений во времена Второй Мировой. От первоначального вида сохранилась аркада, традиционная для архитектуры Закавказья. После войны западная часть здания, наиболее пострадавшая, реконструирована с добавлением элементов сталинского ампира. Интерьер здания несёт в себе традиционное для архитектуры 1950-х оформление: парадные лестницы, колонны, карнизы под потолком, мощные двери и люстры.

Сейчас в здании расположены многочисленные арендаторы, актовые залы сдаются под проведение концертов и других массовых мероприятий.

ДК ДВРЗ

(ул. Алма-Атинская, 109)

Этот дворец культуры построен в 1954 архитектором Соколовским по проекту ДК Железнодорожников в Славянске архитектора Варакина. Важно заметить, что дворцы не являются точными копиями. Общего в них – планировка, конструктивное и объёмно-пространственное решение. Дизайн каждого здания решён индивидуально.

ДК ДВРЗ – один из наиболее масштабных и многофункциональных проектов. Помимо актового зала на 716 мест, в нём предусмотрена библиотека с читальным залом, клубные комнаты, комнаты игр, танцевальный и лекционный зал, а также просторные вестибюли и фойе. Первоначально здание было увенчано шпилем со звездой и с двух сторон обрамлено полукруглым забором с воротами, ведущими в парк. Забор, по традиции 1950-х, состоял из кирпичных столбов и литых чугунных решёток с декоративными элементами. Ныне эти элементы утрачены, однако сам ДК сохранился очень достойно.

В отличии от большинства дворцов культуры, не потерял своего функционального назначения. В здании работает театральный коллектив, библиотека вагоноремонтного завода на 35 тысяч томов. В интерьере сохранены барельефы классиков русского и украинского искусства и литературы. Также сохранена лепнина, за исключением демонтированных советских символов.

ДК Точприбор

(ул. Гарматная, 26)

Дворец Культуры завода Точприбор (сейчас – Росток) построен в 1957 году по типовому проекту архитектора Барташевича. Проект ДК на 500 мест был разработан в 1947 году и реализован во многих городах СССР. В частности, в Украине этот по этому проекту построены ДК в Дрогобыче, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Сумах, Никополе, Запорожье и множестве городов Донбасса.

ДК Росток построен после начала борьбы с излишествами, поэтому декорации несколько более скромные, чем в вариантах первой половины 1950-х (как, например, ДК Первомайский в Кривом Роге). С другой стороны, из проекта не была убрана колоннада, как это происходило с более поздними случаями строительства этого проекта.

ДК Росток – удивительное проявление всего разнообразия арендаторов, появившихся в 1990-х. В здании проводят ярмарки и распродажи, работают репетиционные базы и нотариусы. Здесь был и гей-клуб, и регулярные воскресные мессы представителей различных христианских конфессий. Сейчас сюда переезжает рок-клуб «Барвы». Но, несмотря на это, в ДК сохранились школы танцев – бального и народного.

Другие примеры

Помимо вышеупомянутых дворцов культуры, существует и множество других. Это и ДК Днепр (Бориспольская, 10), построенный в конце 1950-х по типовому проекту 1952 года архитектора Рябова на 480 мест; и скромный ДК Энергетик (Павла Усенко, 3), построенный для Дарницкой ТЭЦ в середине 1950-х; и массивный ДК Железнодорожников (Заслонова, 18), построенный в 1951 году по проекту архитектора Елизарова. Также есть неизученные малоизвестные здания ДК Ленкузни и ДК Киевского завода шампанских вин. Все они несут в себе стиль ушедшей эпохи и достойны внимательного к ним отношения.

Джерело: Хмарочос