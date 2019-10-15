На Закарпатті не вистачило восьми років та $100 тисяч, щоб побудувати шкільний туалет



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Туалет-рекордсмен

Закарпатська область може похизуватися найдорожчим в Україні шкільним туалетом

У селі Яблунівка, Хустського району, знаходиться шкільний туалет, який будують вже вісім років.

Загально вже витратили на будівлю сто тисяч доларів. Цих грошей не вистачило міській владі і шкільна вбиральня знаходиться під закритими дверми.

Натомість дітлахи ходять до вбиральні на вулиці, а влада намагається знайти ще декілька десятків тисяч доларів, аби завершити ремонтні роботи.

Джерело: Mukachevo.net