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    На Закарпатті не вистачило восьми років та $100 тисяч, щоб побудувати шкільний туалет

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    Туалет-рекордсмен - На Закарпатті не вистачило восьми років та $100 тисяч, щоб побудувати шкільний туалет
    Туалет-рекордсмен

    Закарпатська область може похизуватися найдорожчим в Україні шкільним туалетом

    У селі Яблунівка, Хустського району, знаходиться шкільний туалет, який будують вже вісім років.

    Загально вже витратили на будівлю сто тисяч доларів. Цих грошей не вистачило міській владі і шкільна вбиральня знаходиться під закритими дверми.

    Натомість дітлахи ходять до вбиральні на вулиці, а влада намагається знайти ще декілька десятків тисяч доларів, аби завершити ремонтні роботи.

    Джерело: Mukachevo.net

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