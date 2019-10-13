НАЗК викликала низку депутатів та чиновників через підозри у махінаціях (список)



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Особи запрошені офіційним листом Національного агентства заздалегідь

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення

Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 осіб для надання пояснень та у разі наявності підстав – складення протоколів про адміністративні правопорушення:

за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

Луку Кріля, суддю Турківського районного суду Львівської області, 15 або 16 жовтня з 10.00 до 17.00 (повторно)

Валентина Шліхту, виконуючого обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак», з 17 по 23 жовтня протягом робочого дня (втретє)

Олександра Хачхарджи, начальника відділу у Волноваському районі Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області, 21 або 22 жовтня протягом робочого дня;

за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік –

Вадима Івченка, народного депутата України VIII скликання, 23 жовтня о 10.00

Віктора Остапука, суддю Верховного Суду України, 16 жовтня о 10.00

Наталію Микольську, колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – торгового представника України, 16 жовтня о 10.00;

за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням –

Ольгу Гузар, колишню помічницю голови ради патронатної служби виконавчого апарату Київської обласної ради, 16 жовтня о 14.00;

за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані –

Сергія Гаврилюка, начальника Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 16 жовтня о 10.00.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях, несвоєчасного подання декларації перед звільненням та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства заздалегідь до оприлюднення інформації на офіційному вебсайті.

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці декларацій судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Іваненка та колишнього голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області Геннадія Заболотного виявило ознаки кримінальних правопорушень. Посадовці подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.