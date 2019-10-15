695 млн на військові сховища таємно отримала фірма з орбіти Микитася, яка «заморозила» Шулявський міст
Вищий антикорупційний суд призначив Микитасю заставу у 5,5 млн грн
ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн - на Кіровоградщині
Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій та Кіровоградській областях отримала ТОВ «Північно-Український будівельний альянс», пов’язана із нардепом Максимом Микитасем. Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту у Києві.
Про це йдеться в сюжеті Олександра Курбатова для Bihus.Info.
У 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об’єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно.
На запит журналістів Bihus.Info у Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «БК «Ольвія» і ТОВ «Рубікон-моноліт».
Дві з них - ТОВ «БК «Ольвія» і ТОВ «Рубікон-моноліт» - були відсіяні. А переможця обирали з двох компаній, тісно пов’язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» була дружина екс-нардепа Наталія Микитась, а ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді.
Переможцем була визначена ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», як єдина, що мала доступ до робіт, пов’язаних з державною таємницею.
До березня 2018 року власник компанії з доступом до роботи з державною таємницею був прописаний у Белізі, відомому офшорі на березі Карибського моря. У 2017-му, коли власником ще значилася белізька компанія Niretta Bisines Ltd., кінцевим бенефіціаром ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» став Андрій Якусевич, помічник народного депутата Максима Микитася. У 2013 році Якусевич був директором ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», також пов’язаної з Микитасем.
Фактична адреса ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» - Богданівська, 10 - збігається з адресою офісів ТОВ «Укрбуд Девеломпент» і Державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Усі три компанії мають зв’язок з Максимом Микитасем.
За умовами контракту, ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році.
«Ми зафіксували вашу доповідь, доповідь проектантів, доповідь підрядників, про те, що до кінця року на території цього арсеналу буде введено вісім сховищ подібного типу. З боку Держави ми жодного разу не зірвали графік фінансування. Так само і підрядники разом із проектувальниками забезпечать поставлені терміни», - заявив Порошенко 11 жовтня 2018 року безпосередньо на будівництві нових сховищ у арсеналі на Хмельниччині.
Але на момент підготовки сюжету будівельні роботи на арсеналі тривають. Веде їх не лише допущена до держтаємниці ТОВ Північно-Український Будівельний Альянс. Знімальна група Bihus.Info зафісувала, що на території військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто Корпорації «Укртрансбуд».
Військові, які служать на арсеналі, підтвердили, що не бачили будівельної техніки ТОВ Північно-Український Будівельний Альянс, натомість постійно бачать машини Корпорації «Укртрансбуд». Ця компанія пов’язана з Державною корпорацією «Укрбуд», президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому Укртрансбуд взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як імовірний виконавець робіт на будівництві сховищ. Отже, вірогідно, критерії відбору учасника для робіт на військових об’єктах з самого початку створювалися під близьку до Микитася фірму.
Крім складів на військових арсеналах, ТОВ Північно-Український будівельний Альянс є підрядником на будівництві Шулявського мосту у Києві. Цей підряд компанія отримала у результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов’язаною з Максимом Микитасем.
ТОВ Північно-Український будівельний Альянс отримала за Шулявський міст майже 100% передоплати, розібрала міст і заморозила будівництво. Передоплата становила близько 600 мільйонів грн, але станом на перше вересня роботи тут виконано лише на 60 мільйонів грн.
Щоб продовжити вже оплачену Києвом і заморожену підрядником реконструкцію Шулявського мосту, міська влада планує доплатити ще півмільярда гривень. На початку жовтня 2019 міський голова Києва Віталій Кличко підняв вартість Шулявського мосту ще майже на 500 мільйонів грн.
Нагадаємо, наприкінці 2017-го журналісти Bihus.Info виявили: Нацгвардія і підконтрольна Микитасю фірма Укрбуд Девелопмент провернули вкрай невигідний для військових квартирний обмін. Замість квартир і паркомісць в центрі Києва, де нацгвардійцями була виділена земля під будівництво багатоповерхівки, забудовник Укрбуд Девеломпент віддав військовим помешкання на околиці.
За версією Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на цьому обміні Нацгвардія втратила 82 мільйони гривень. Перелічили правоохоронці і причетних: тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров, гендиректор Укрбуд Девелопмент Олег Майборода, приватна оцінювачка Аліса Гринчук, яка на замовлення Укрбуду визначила, що квартири на околиці дорожчі за квартири в центрі, та сам екс-нардеп Максим Микитась.
Першій трійці висунули підозри і обрали запобіжні ще навесні. Всі троє вийшли під заставу - за Гринчук взяли 1,5 мільйони, за Майбороду - 2 мільйони, за Аллерова - майже 5 мільйонів гривень.
На початку жовтня, після програшу Микитася на парламентських виборах та втрати недоторканності, підозру вручили і екс-нардепу. Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у 5,5 млн грн, зобов’язав носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
Історія з нацгвардійськими квартирами - показова. Але в інших забудовах Укрбуд Девелопмент та пов’язаних з нею компаній також можуть бути корупційні складові. Проблема в тому, що так звана група Микитася тісно співпрацювала з цілою низкою силових органів - Міноборони, Нацгвардія, МВС. Схема цієї співпраці була доволі простою - державні структури передавали свої земельні ділянки під забудову. В майбутніх же будинках забудовник повинен був виділяти достатню кількість квартир для службовців. Але часом ця схема «давала збій».