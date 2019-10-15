695 млн на військові сховища таємно отримала фірма з орбіти Микитася, яка «заморозила» Шулявський міст



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ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн - на Кіровоградщині

Замовлення на будівництво нових сховищ на військових арсеналах у Хмельницькій та Кіровоградській областях отримала ТОВ «Північно-Український будівельний альянс», пов’язана із нардепом Максимом Микитасем. Ця ж компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України за змову на конкурсі з ремонту Шулявського мосту у Києві.

Про це йдеться в сюжеті Олександра Курбатова для Bihus.Info.

У 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об’єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних компаній для виконання цих робіт було проведено таємно. На запит журналістів Bihus.Info у Генштабі пояснили, що без оголошень залучили до відбору чотири компанії: ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «БК «Ольвія» і ТОВ «Рубікон-моноліт». Дві з них - ТОВ «БК «Ольвія» і ТОВ «Рубікон-моноліт» - були відсіяні. А переможця обирали з двох компаній, тісно пов’язаних з Максимом Микитасем: співвласницею ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» була дружина екс-нардепа Наталія Микитась, а ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» належить Андрію Якусевичу, який працював помічником Максима Микитася у Верховній Раді. Переможцем була визначена ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», як єдина, що мала доступ до робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До березня 2018 року власник компанії з доступом до роботи з державною таємницею був прописаний у Белізі, відомому офшорі на березі Карибського моря. У 2017-му, коли власником ще значилася белізька компанія Niretta Bisines Ltd., кінцевим бенефіціаром ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» став Андрій Якусевич, помічник народного депутата Максима Микитася. У 2013 році Якусевич був директором ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», також пов’язаної з Микитасем. Фактична адреса ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» - Богданівська, 10 - збігається з адресою офісів ТОВ «Укрбуд Девеломпент» і Державного ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Усі три компанії мають зв’язок з Максимом Микитасем.

За умовами контракту, ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» були виділені 374 млн грн за будівництво нових сховищ на арсеналі у Хмельницькій області і ще 320 млн грн за будівництво сховищ на арсеналі у Кіровоградській області. Усі роботи мають бути завершені до 2021 року. За словами тодішнього президента України Петра Порошенка, на арсеналі у Хмельницькій області роботи мали закінчитися ще у 2018 році.

«Ми зафіксували вашу доповідь, доповідь проектантів, доповідь підрядників, про те, що до кінця року на території цього арсеналу буде введено вісім сховищ подібного типу. З боку Держави ми жодного разу не зірвали графік фінансування. Так само і підрядники разом із проектувальниками забезпечать поставлені терміни», - заявив Порошенко 11 жовтня 2018 року безпосередньо на будівництві нових сховищ у арсеналі на Хмельниччині. Але на момент підготовки сюжету будівельні роботи на арсеналі тривають. Веде їх не лише допущена до держтаємниці ТОВ Північно-Український Будівельний Альянс. Знімальна група Bihus.Info зафісувала, що на території військової частини заїжджає транспорт з символікою UTB corporation, тобто Корпорації «Укртрансбуд».

Військові, які служать на арсеналі, підтвердили, що не бачили будівельної техніки ТОВ Північно-Український Будівельний Альянс, натомість постійно бачать машини Корпорації «Укртрансбуд». Ця компанія пов’язана з Державною корпорацією «Укрбуд», президентом якої протягом шести років був Максим Микитась. При цьому Укртрансбуд взагалі не розглядалася Генштабом і Міноборони як імовірний виконавець робіт на будівництві сховищ. Отже, вірогідно, критерії відбору учасника для робіт на військових об’єктах з самого початку створювалися під близьку до Микитася фірму. Крім складів на військових арсеналах, ТОВ Північно-Український будівельний Альянс є підрядником на будівництві Шулявського мосту у Києві. Цей підряд компанія отримала у результаті змови на тендері з іншою компанією, також пов’язаною з Максимом Микитасем.