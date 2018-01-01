  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Нацгвардійці несли радянські прапори на параді у Кривому Розі

    Випадком вже зацікавилися в Українському інституті національної пам’яті
    У Кривому Розі відзначили 74-річницю визволення міста від нацистів. Не обійшлося без скандалу - на параді нацгвардійці тримали в руках червоні прапори з cерпом та молотом Прапори із забороненою радянською символікою несли одразу за державним українським стягом. Така картина обурила багатьох мешканців Кривого Рогу. Соцмережі вибухнули: люди не
    • Сьогодні, 09:08
    • Розсилка
    Парад у Кривому Розі
    Парад у Кривому Розі

    Випадком вже зацікавилися в Українському інституті національної пам’яті

    У Кривому Розі відзначили 74-річницю визволення міста від нацистів. Не обійшлося без скандалу - на параді нацгвардійці тримали в руках червоні прапори з cерпом та молотом

    Прапори із забороненою радянською символікою несли одразу за державним українським стягом. Така картина обурила багатьох мешканців Кривого Рогу. Соцмережі вибухнули: люди не розуміють, навіщо на параді радянські прапори.

    Читайте також

    В мерії ж кажуть, закон про декомунізацію не порушили. Бо ці прапори, мовляв, музейні експонати. Цим випадком вже зацікавилися в Українському інституті національної пам’яті.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    декомунізація закон парад Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ