Нацгвардійці несли радянські прапори на параді у Кривому Розі
- Сьогодні, 09:08
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Парад у Кривому Розі
Випадком вже зацікавилися в Українському інституті національної пам’яті
У Кривому Розі відзначили 74-річницю визволення міста від нацистів. Не обійшлося без скандалу - на параді нацгвардійці тримали в руках червоні прапори з cерпом та молотом
Прапори із забороненою радянською символікою несли одразу за державним українським стягом. Така картина обурила багатьох мешканців Кривого Рогу. Соцмережі вибухнули: люди не розуміють, навіщо на параді радянські прапори.
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В мерії ж кажуть, закон про декомунізацію не порушили. Бо ці прапори, мовляв, музейні експонати. Цим випадком вже зацікавилися в Українському інституті національної пам’яті.
Джерело: ТСН