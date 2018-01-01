Збройні сили України оголосили про створення нового командування

Командування об’єднає в собі служби тилу та озброєння ЗСУ

У структурі ЗСУ, відповідно до Указу президента №39/2018, створено «Командування Сил логістики Збройних Сил України». Про це повідомляє Український мілітарний портал. Це командування об’єднає в собі служби тилу та озброєння Збройних Сил України у структурі Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.



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Командування об’єднає в собі служби тилу та озброєння ЗСУ

У структурі ЗСУ, відповідно до Указу президента №39/2018, створено «Командування Сил логістики Збройних Сил України». Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Це командування об’єднає в собі служби тилу та озброєння Збройних Сил України у структурі Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

Управління Командуванням буде здійснювати Командувач на посаді генерал-лейтенант, віце-адмірал.

Також створена посада «Начальник штабу – перший заступник командувача» з посадою генерал-майор, контр-адмірал.

Натомість посади «Перший заступник начальника Озброєння» та «Перший заступник начальника Тилу» буде виключено зі структури.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки та оборони України підтримала проект закону «Про національну безпеку України». Зазначається, що цей закон розроблявся у тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Після ухвалення Парламентом цей закон має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.