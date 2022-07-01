  1. Головна
  2. Відео
  3. Окупанти в пошуках «любові» потрапили в тенета українських спецслужб (відео)
рус
    Відео

    Окупанти в пошуках «любові» потрапили в тенета українських спецслужб (відео)

    Загарбники без задніх думок готові викладати секретну інформацію - Окупанти в пошуках «любові» потрапили в тенета українських спецслужб (відео)
    Загарбники без задніх думок готові викладати секретну інформацію
    скріншот з відео

    Хочеш дізнатись про плани ворога – реєструйся на сайті знайомств

    Російським окупантам не вистачає «любові». Тому вони реєструються на сайтах знайомств і розпатякують усе про свої позиції та відносини в підрозділі незнайомим людям із любовних додатків, повідомляє Бігус Інфо.

    Українська інформаторка з фейкового акаунту кілька тижнів розмовляла з загарбниками і дізналася багато, як про позиції окупантів та їхню мотивацію воювати, так і про те, наскільки в них промиті мізки.

    Один з них, Павєл, на повному серйозі розповідає про українських «нациків» і як вони начебто не дають місцевим евакуюватися з міст і роблять їх живим щитом. І ні, це не вони «нацики», не вони обстрілюють евакуаційні автобуси, не вони використовують цивільних, як щит і не цінують людські життя.

    При цьому, в той же час, він скаржиться, що російські військові відносяться до «побратимів» з так званих «ЛДНР» м‘яко кажучи не дуже. Сепаратист з Донецька жаліється на те, що військові підрозділу РФ, які прибули на облаштоване місце дислокації підрозділу «Кальміус» так званої «ДНР», просто виселили їх в ліс.

    «Вот это отношение даже между подразделениями, оно какое-то конченое. Вроде-бы делаем одно дело, а поднасрали нам очень сильно и неприятно», – бідкається чоловік.

    Таким чином, дівчина дізналася багато подробиць про службу рашистів. Зазначимо, що всі матеріали вже опрацьовані правоохоронцями, тож їх публікація відбулася з дозволу спецслужб.

    Нагадаємо, російські спецслужби доповідали президенту РФ Володимиру Путіну про свою високу ефективність та про те, що українці зустрічатимуть «з квітами» окупантів, не перевіряючи інформацію від своєї агентури в Україні. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко у інтерв’ю «Главкому».

    Дехтяренко зазначив, що ФСБ створила ілюзію підтримки окупантів з боку населення України, у яку ж і сама повірила, повірила і вся російська влада. Тому росіяни були дуже здивовані опором українців.

    Теги: росія окупанти ФСБ війна військові Україна сепаратист окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти в пошуках «любові» потрапили в тенета українських спецслужб (відео)