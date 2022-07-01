Окупанти в пошуках «любові» потрапили в тенета українських спецслужб (відео)

Хочеш дізнатись про плани ворога – реєструйся на сайті знайомств

Російським окупантам не вистачає «любові». Тому вони реєструються на сайтах знайомств і розпатякують усе про свої позиції та відносини в підрозділі незнайомим людям із любовних додатків, повідомляє Бігус Інфо.

Українська інформаторка з фейкового акаунту кілька тижнів розмовляла з загарбниками і дізналася багато, як про позиції окупантів та їхню мотивацію воювати, так і про те, наскільки в них промиті мізки.

Один з них, Павєл, на повному серйозі розповідає про українських «нациків» і як вони начебто не дають місцевим евакуюватися з міст і роблять їх живим щитом. І ні, це не вони «нацики», не вони обстрілюють евакуаційні автобуси, не вони використовують цивільних, як щит і не цінують людські життя.

При цьому, в той же час, він скаржиться, що російські військові відносяться до «побратимів» з так званих «ЛДНР» м‘яко кажучи не дуже. Сепаратист з Донецька жаліється на те, що військові підрозділу РФ, які прибули на облаштоване місце дислокації підрозділу «Кальміус» так званої «ДНР», просто виселили їх в ліс.

«Вот это отношение даже между подразделениями, оно какое-то конченое. Вроде-бы делаем одно дело, а поднасрали нам очень сильно и неприятно», – бідкається чоловік.

Таким чином, дівчина дізналася багато подробиць про службу рашистів. Зазначимо, що всі матеріали вже опрацьовані правоохоронцями, тож їх публікація відбулася з дозволу спецслужб.

Нагадаємо, російські спецслужби доповідали президенту РФ Володимиру Путіну про свою високу ефективність та про те, що українці зустрічатимуть «з квітами» окупантів, не перевіряючи інформацію від своєї агентури в Україні. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко у інтерв’ю «Главкому».

Дехтяренко зазначив, що ФСБ створила ілюзію підтримки окупантів з боку населення України, у яку ж і сама повірила, повірила і вся російська влада. Тому росіяни були дуже здивовані опором українців.