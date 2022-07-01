Директорка столичної школи зрадила Україну за посаду міністра освіти окупантів

Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Київської області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави.

«Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії», – йдеться у повідомленні ГПУ.

У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше повідомлялося, що вінничанка, що фільмувала військову техніку, піде під суд.

Нагадаємо, на Запоріжжі суд виніс вирок українцю, який разом з окупантами намагався захопити владу.