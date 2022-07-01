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    Політика

    Звинувачення в геноциді: Україна подала на Росію до суду ООН

    Звинувачення в геноциді: Україна подала на Росію до суду ООН
    фото з відкритих джерел

    Кулеба: «Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид»

    Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України в «геноциді» з боку РФ. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

    «Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді». Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди», –написав Кулеба.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Також український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Звинувачення в геноциді: Україна подала на Росію до суду ООН