Звинувачення в геноциді: Україна подала на Росію до суду ООН

Кулеба: «Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид»

Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України в «геноциді» з боку РФ. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

«Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді». Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди», –написав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Також український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.