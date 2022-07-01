США засудили визнання Сирією «Л/ДНР»

Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України

Державний департамент заявив, що визнання режимом у Сирії «незалежності» так званих «Л/ДНР» є лише підтвердженням того, що режими Асада і Путіна є ізольованими та не належать до широкого міжнародного співтовариства. На цьому наголосив речник Держдепу Нед Прайс.

«Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької «народних республік» свідчить про спільну ізоляцію режиму (Асада. – Ред.) та президента Путіна. Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України», – наголосив офіційний представник Держдепу.

Заява зовнішньополітичного відомства США пролунала після того, як 29 червня Сирійська Арабська Республіка офіційно визнала «незалежність та суверенітет» так званих «Л/ДНР», створених Росією на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією.