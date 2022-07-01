  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. США засудили визнання Сирією «Л/ДНР»
рус
    Політика

    США засудили визнання Сирією «Л/ДНР»

    &nbsp;29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих &laquo;Л/ДНР&raquo;. - США засудили визнання Сирією «Л/ДНР»
     29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР».
    фото Shutterstock

    Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України

    Державний департамент заявив, що визнання режимом у Сирії «незалежності» так званих «Л/ДНР» є лише підтвердженням того, що режими Асада і Путіна є ізольованими та не належать до широкого міжнародного співтовариства. На цьому наголосив речник Держдепу Нед Прайс.

    «Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької «народних республік» свідчить про спільну ізоляцію режиму (Асада. – Ред.) та президента Путіна. Широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України», – наголосив офіційний представник Держдепу.

    Заява зовнішньополітичного відомства США пролунала після того, як 29 червня Сирійська Арабська Республіка офіційно визнала «незалежність та суверенітет» так званих «Л/ДНР», створених Росією на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

    У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією.

    Читайте також: Саміт НАТО у Мадриді. Мрії Путіна збуваються з неймовірною швидкістю
    Теги: росія окупанти США «ДНР» НАТО «ЛНР» саміт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США засудили визнання Сирією «Л/ДНР»