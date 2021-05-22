«Парад бидла» – харків’янка потрапила у скандал через марш вишиванок

Євгенія запевняє, що їй щиро шкода через сказане

Дівчина на ім’я Євгенія заявила, що хода у вишиванках є огидною, через що її звільнили з роботи

Харків’янка потрапила у скандал, назвавши марш вишиванок у місті «парадом бидла». Як інформує видання «Діло», проти вишиванок виступила 26-річна дівчина на ім’я Євгенія.

Так, 20 травня в центрі Харкова відбулася акція, в якій взяли участь тисячі людей. Містяни пройшлися центром у вишитих сорочках, виконуючи українські народні пісні.

Із цього приводу коментар у Євгенії взяв Євген Івашко, хлопець з татуюванням на лобі «Кернес живий». Дівчина підкреслила, що марш «просто огидний».

«Я добре знаю історію цієї країни та знаю, що слоган «Слава Україні! Героям слава!» – це нацистський слоган. Тут зараз йдуть люди... Вони заробляють, напевно, максимум тисяч шість. Замість того, щоб зараз піти працювати і якось відновлювати економіку нашої країни, розвиватися, вони ходять і займаються дурницями, – сказала вона.

Харків'янка наголосила, що хода викликає у неї сміх.

«Замість того, щоб читати книги, вони нібито відстоюють незрозуміло що... Це неосвічені люди, яким нема чого робити, в більшості своїй», – додала Євгенія.

Пізніше дівчина записала відео із вибаченнями. Оприлюднив його місцевий Telegram-канал «Харків 1654». Євгенія перепросила за некоректні висловлювання та заявила, що вже поплатилася за них – її звільнили з роботи.

«Я дійсно дуже різко висловилася, щиро хочу попросити вибачення з приводу цієї ситуації, тому що зрозуміла, скількох людей образила. Залишившись без роботи й отримавши велику кількість хейту, я сповна поплатилася за свої дії», – сказала мешканка Харкова.

Раніше повідомлялося, що на одній із найвідоміших будівель Харкова, що належить концерну АВЕК Олександра Фельдмана, поруч із портретом Михайла Добкіна з'явився банер футбольного клубу «Металіст 1925». Це викликало обурення у вболівальників. Своє невдоволення вони висловили соцмережах.