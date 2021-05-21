Дим, сутички і яйця: «Нацкорпус» пікетував суд по Медведчуку

В ході акції активісти «Національного Корпусу» вимагали арешту для лідера «ОПЗЖ»

Під Київським окружним апеляційним судом, де проходить розгляд апеляції щодо запобіжного заходу у справі Віктора Медведчука, відбулася акція за участі «Національного Корпусу» та інших націоналістичних організацій.

В ході акції активісти «Національного Корпусу» вимагали арешту для лідера «ОПЗЖ», супроводжуючи свої виступи трансляцією аудіозаписів розмов Медведчука з російськими політиками та командирами незаконних збройних формувань. На початку та наприкінці акції «Нацкорпус» запалив димові шашки.

В ході акції відбулися сутички між «Нацкорпусом» та представниками ГО «Патріоти за життя» Іллі Киви. Поліція розділила сторони конфлікту кордоном, тітушкам з силового крила «ОПЗЖ» довелось відійти.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.