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    Події в Україні

    «Металіст 1925» шокував уболівальників – кого підтримав футбольний клуб

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    Білборд футбольного клубу разом із портретом Добкіна&nbsp;&ndash; на одній із найвідоміших будівель Харкова - «Металіст 1925» шокував уболівальників – кого підтримав футбольний клуб
    Білборд футбольного клубу разом із портретом Добкіна – на одній із найвідоміших будівель Харкова
    Фото: obozrevatel.com

    Дії спортсменів викликали обурення у фанатів, адже футбол має залишатися поза політикою

    На одній із найвідоміших будівель Харкова, що належить концерну АВЕК Олександра Фельдмана, поруч із портретом Михайла Добкіна з'явився банер футбольного клубу «Металіст 1925». Про це повідомляє Gazeta.ua.

    Плакат футбольного клубу замінив інший банер, що висів тут іще із березня, – портрет власника будівлі і концерну АВЕК Олександра Фельдмана.

    Дії футбольного клубу викликали обурення у вболівальників. Своє невдоволення вони висловили соцмережах.

    «Металіст 1925» так і не став нічим серйозним, попри гучні заяви, а тепер впав нижче плінтуса», – ідеться у коментарях.

    Але ситуація може виявитися ще гіршою, ніж зараз видається футбольним фанатам. Спортивні ЗМІ пишуть, що клуб, всупереч спортивній етиці та стандартам, буде залучений до політичної кампанії:«Цікава інформація з'явилася в Харкові. На виборах мера, що будуть восени, одного з кандидатів – Михайла Добкіна – буде підтримувати ФК «Металіст 1925».

    Причому, за наявною інформацією, – в якості офіційного спонсора.

    Раніше «Главком» писав, що бронзовий призер чемпіонату України, а нині головний тренер вірменського «Пюніку» Єгіше Мелікян потрапив у скандал. В аеропорту Єревана «Звартноц» він побив нападника команди Антона Кобялко. Відносини між тренером і гравцем зіпсувалися під час матчу «Пюнік» – «Арарат-Вірменія». У підсумку клуб вирішив достроково розірвати контракт з російським гравцем.

    Також відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко розповів про дискваліфікацію президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна.

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    Теги: Харків НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ політика Михайло Добкін
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    «Металіст 1925» шокував уболівальників – кого підтримав футбольний клуб